Προχωρούν οι εργασίες για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου στη Λευκωσία, ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει όχι μόνο τον μουσειακό χάρτη της χώρας αλλά και την ίδια τη σχέση της πόλης με τον δημόσιο χώρο και την πολιτιστική της υποδομή.

Κατά τη διάρκεια ξενάγησης δημοσιογράφων στο εργοτάξιο, με πρωτοβουλία της Cyfield, παρουσιάστηκαν νεότερα στοιχεία για την κατασκευή του μουσείου, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση σχεδόν 40.000 τμ δίπλα στον Πεδιαίο και θα αποτελείται από πέντε επίπεδα, δύο υπόγεια και τρεις υπερυψωμένους εκθεσιακούς όγκους με τις ονομασίες «Τόπος», «Θάλασσα» και «Κόσμος».

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του έργου είναι ίσως η ίδια η αντισεισμική του τεχνολογία: το μουσείο θα στηρίζεται σε 77 σεισμικούς μονωτήρες, ειδικά σχεδιασμένους για το κτήριο, οι οποίοι μπορούν να μετατοπιστούν έως και 15 εκατοστά προς όλες τις κατευθύνσεις σε περίπτωση σεισμού.

default

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το έργο περιλαμβάνει επίσης:

200.000 κυβικά μέτρα εκσκαφών,

85.000 κυβικά μέτρα μπετόν ειδικής επεξεργασίας,

ένα εκατομμύριο μοναδικά κομμάτια ξυλείας διαφορετικής γεωμετρίας,

10.000 τ.μ. χειροποίητων χυτών μωσαϊκών δαπέδων,

6.500 τ.μ. καμπυλωτού ξύλινου δαπέδου,

17 ανελκυστήρες,

20 πυροκουρτίνες προστασίας εκθεμάτων και κοινού,

καθώς και 500 προθήκες φύλαξης αρχαιοτήτων και 1.000 ειδικές βάσεις εκθεμάτων.

Η αρχιτεκτονική πρόταση της Θεώνης Ξάνθη (XZA Architects), η οποία κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό για το έργο, βασίζεται στη λογική μιας «ανυψωμένης» μουσειακής δομής που απελευθερώνει το επίπεδο της πόλης, δημιουργώντας μια μεγάλη δημόσια πλατεία με πράσινο, καθιστικούς χώρους και ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες.

Κάτω από αυτή την ανώτερη ζώνη αναπτύσσονται οι βασικές λειτουργίες του μουσείου: χώροι περιοδικών εκθέσεων, εργαστήρια συντήρησης, αποθήκες αρχαιοτήτων, εκπαιδευτικοί χώροι, καφετέρια, εστιατόριο, πωλητήριο και χώροι στάθμευσης. Οι αποθήκες φύλαξης αρχαιοτήτων μόνο καταλαμβάνουν περίπου 5000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα εργαστήρια συντήρησης άλλα 2000.

Το έργο κατασκευάζεται από την κοινοπραξία Iacovou – Cyfield Joint Venture, ενώ στο εργοτάξιο εργάζονται καθημερινά περίπου 150 άτομα από 22 διαφορετικές ειδικότητες.

Το νέο μουσείο προβάλλεται ως έργο σχεδόν μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ως η σημαντικότερη πολιτιστική υποδομή που κατασκευάζεται σήμερα στην Κύπρο, ένα έργο που, πέρα από το αρχιτεκτονικό του αποτύπωμα, θα κριθεί τελικά και από το πώς θα ενεργοποιήσει τη δημόσια ζωή, την έρευνα και τη σχέση των πολιτών με την αρχαιολογία.