Στη σύλληψη 17χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και ληστεία.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, από 30χρονο, χθες γύρω στη μία τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, με συνεπιβάτη επίσης 30χρονο, σε περιοχή της Λεμεσού, άγνωστο αυτοκίνητο τους προσέγγισε και στη συνέχεια ανέκοψε την πορεία τους. Από το εν λόγω αυτοκίνητο, αποβιβάστηκαν τρία πρόσωπα με καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες, τα οποία στη συνέχεια επιτέθηκαν στους δύο 30χρονους, με αποτέλεσμα αυτοί να τραπούν σε φυγή.

Ακολούθως οι δράστες, έκλεψαν τη μοτοσικλέτα και εγκατέλειψαν το μέρος προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο κλήθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού τα οποία προέβησαν σε επιτόπιες εξετάσεις, ενώ όσον αφορά την κλοπιμαία μοτοσικλέτα, αυτή εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε πάρκο της Λεμεσού.

Ο 17χρονος συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι με δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.