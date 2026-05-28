Με έμφαση στη συνέχεια και τη σταθερότητα στον τουριστικό τομέα, πραγματοποιήθηκαν τη Τρίτη (26/5) στη Λεμεσό, εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Λεμεσού (ΠΑΣΥΞΕ), με τον Χρίστο Γ. Τσάνο να επανεκλέγεται στην προεδρία.

Το νέο συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για τον κλάδο της φιλοξενίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Με νέα εντολή αλλά με την ίδια ηγεσία, πρόεδρος επανεκλέγεται ο Χρίστος Γ. Τσάνος, ενώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής:

• Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ζήνων Χριστοφόρου

• Αντιπρόεδρος Α΄: Νίκος Θρασυβούλου

• Αντιπρόεδρος Β΄: Νίκος Βλαδίμηρου

• Γραμματέας: Νίκος Κατσουνωτός

• Ταμίας: Νεόφυτος Ευσταθίου

• Μέλος: Εύα Καπετανίου

Όπως σημειώνεται, από τα 28 μέλη του ΠΑΣΥΞΕ επαρχίας Λεμεσού, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα πιο πάνω πρόσωπα.

Αναφορικά με το έργο της προηγούμενης θητείας, υπό την προεδρία του κ. Τσάνου, καταγράφονται μεταξύ άλλων:

• Η αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων

• Η ενίσχυση των δρομολογίων, τόσο εντός της πόλης όσο και προς περιφερειακές περιοχές και τουριστικά θέρετρα της Λεμεσού

• Η αναβάθμιση του ρόλου του ΠΑΣΥΞΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΠ Λεμεσού, με ενεργότερη συμμετοχή σε επίπεδο ενημέρωσης και προβολής

Ο κ. Τσάνος τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις του τουριστικού τομέα, το ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι διεθνείς αναταράξεις απαιτούν σταθερή παρουσία, προσαρμοστικότητα και αξιοποίηση της τεχνολογίας, μέσα από στενή συνεργασία με κρατικούς φορείς, το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού.