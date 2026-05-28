Απάντηση στις αναρτήσεις και τις συζητήσεις που ξέσπασαν στο διαδίκτυο σχετικά με την κατανομή των εδρών και τους ελέγχους των αποτελεσμάτων, δίνει η Υπηρεσία Εκλογών.

Μιλώντας στο philenews, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, εξήγησε τη διαδικασία και τους μηχανισμούς ασφαλείας του εκλογικού συστήματος, στέλνοντας το μήνυμα πως για την Υπηρεσία το «θέμα θεωρείται λήξαν».

Η πρώτη και βασικότερη διευκρίνιση αφορά τη φύση των αποτελεσμάτων που μεταδίδονταν αρχικά μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εκλογών. Όπως τόνισε ο κ. Βασιλείου, τα αποτελέσματα που εμφανίζονταν στην πρώτη φάση της ροής ήταν τα ανεπίσημα, τα οποία εισάγονταν στο σύστημα χωρίς να έχουν υποστεί ακόμα τον τελικό, εξονυχιστικό έλεγχο.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών περιέγραψε αναλυτικά τα αυστηρά στάδια ελέγχου που ακολουθούνται αμέσως μετά την καταμέτρηση. «Μετά την αρχική ροή, ο κάθε Έφορος Εκλογής διαθέτει μια ειδική γραμματεία ελέγχου αποτελεσμάτων», σημείωσε. Εκεί δημιουργείται το επίσημο αποτέλεσμα και το βιβλίο των σταυρών προτίμησης. Μάλιστα, για τη διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας και εγκυρότητας, η στελέχωση των γραμματειών αυτών γίνεται από λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Βασιλείου πρόσθεσε πως τα επίσημα αποτελέσματα ήταν έτοιμα τις πρώτες πρωινές ώρες, ακριβώς μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων και θεσμοθετημένων ελέγχων από τις γραμματείες των Εφόρων Εκλογής.

Αναφερόμενος στην αναστάτωση που προκλήθηκε, ο κ. Βασιλείου δεν δίστασε να αναγνωρίσει το σημείο που οδήγησε στην παρανόηση. «Το λάθος που κάναμε αφορά την πρόβλεψη της κατανομής», εξήγησε, αναφερόμενος στον αλγόριθμο του συστήματος που υπολόγιζε τις έδρες με βάση τα μεγαλύτερα υπόλοιπα των κομμάτων. Το σύστημα έδειχνε κατανομές βασιζόμενο σε ανεπίσημα δεδομένα, τα οποία δεν είχαν ελεγχθεί στο 100%.

Η εμπλοκή αυτή και η διαφοροποίηση των δεδομένων, επηρέασε όλες τις επαρχίες και όχι μόνο τη Λευκωσία, διευκρίνισε. Οι μηχανισμοί ελέγχου λειτούργησαν άμεσα και αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα στις 4 το πρωί να υπάρξει η πλήρης και οριστική επιβεβαίωση των επίσημων αποτελεσμάτων, αποκαθιστώντας την ακριβή εικόνα της κατανομής.

Σε μια αυτοκριτική διάθεση, ο Μενέλαος Βασιλείου επεσήμανε πως, εκ του αποτελέσματος, το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί για να μην υπάρξει σύγχυση στο κοινό, είναι «να μη δίνονται οι έδρες που εξασφαλίζουν τα κόμματα κατά τη διάρκεια της ροής των ανεπίσημων αποτελεσμάτων».

Η Υπηρεσία Εκλογών τονίζει το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, ξεκαθαρίζοντας πως οι θεσμικοί έλεγχοι λειτούργησαν όπως πάντα με απόλυτη ακρίβεια, και η όποια παρανόηση οφειλόταν αποκλειστικά στην πρόωρη προβολή εκτιμήσεων για τις έδρες προτού ολοκληρωθεί ο επίσημος έλεγχος.