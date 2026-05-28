Η κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Οι πολίτες τοποθετούνται ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων: πολιτικοί λόγοι, διαπροσωπικές σχέσεις ή/και πελατειακή εξάρτηση.

Σε πολιτικό επίπεδο στις εκλογές της 24ης Μαΐου οι πολίτες επέλεξαν σταθερότητα. Οι καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και η έκβαση τους προβλημάτισαν την πλειοψηφία των πολιτών και επηρέασαν την τελική τοποθέτησή τους. Επιπρόσθετα, τα δυο νεοφανή κόμματα, Άλμα και Άμεση Δημοκρατία, δεν έπεισαν τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ως εκ τούτου παρά το γεγονός ότι εισήλθαν στη Βουλή τα ποσοστά τους ήταν χαμηλότερα απ’ ό,τι οι ίδιοι προσδοκούσαν.

Το ΑΚΕΛ παρουσίασε άνοδο μετά από 15 χρόνια. Παρά ταύτα η ουσία παραμένει ότι το εκλογικό σώμα είναι εν πολλοίς δεξιόστροφο. Συγκριτικά, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εξακολουθεί να εμπιστεύεται περισσότερο τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ παρά το ΑΚΕΛ. Όμως παρά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών το εκλογικό σώμα δεν φαίνεται να δίνει λευκή επιταγή σε κανένα κόμμα. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών είναι απότοκο συγκεκριμένων δεδομένων όπως προέκυψαν κατά την προεκλογική περίοδο.

Δεν μπορεί να μην σχολιασθεί και η άνοδος του ΕΛΑΜ από 6,9% στο 10,9% και η εξασφάλιση 8 εδρών. Μπορεί να λεχθεί ότι αυτό δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο. Στην περίπτωση της χώρας μας διαφαίνεται ότι οι εύλογες ανησυχίες των πολιτών σε διάφορα επίπεδα δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς. Από την άλλη ο λαϊκισμός είχε και τη δική του συμβολή στο αποτέλεσμα.

Για διάφορους λόγους η ΕΔΕΚ, το VOLT, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και η ΔΗΠΑ δεν εξασφάλισαν έδρα στη νέα Βουλή. Τα ποσοστά τους ήταν αισθητά μειωμένα. Οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα ποικίλουν και διαφέρουν από κόμμα σε κόμμα. Είναι προφανές ότι το κάθε κόμμα θα πρέπει να προχωρήσει με τη δική του αυτοκριτική για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Δεν μπορεί επίσης να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι η αποχή εξακολουθεί να είναι σχετικά ψηλή. Το εκλογικό σώμα δεν πείσθηκε ότι υπάρχει αξιόλογη εναλλακτική πρόταση και παρά τις όποιες μεμψιμοιρίες έδωσε σχετική στήριξη στα παραδοσιακά κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ.

Οι διεργασίες για την επόμενη μέρα έχουν ήδη αρχίσει. Πρώτος στόχος η εκλογή Προέδρου της Βουλής. Στη συνέχεια αναπόφευκτα η συζήτηση θα περιστρέφεται και γύρω από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Πέραν όμως των πιθανών προσώπων, το πιο σημαντικό ζήτημα θα είναι οι προγραμματικές θέσεις του κάθε συνασπισμού και υποψηφίου.