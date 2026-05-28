Την Προεδρία της Βουλής με Αννίτα Δημητρίου επαναδιεκδικεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σύμφωνα με ανακοίνωση που ακολούθησε τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου και της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) προχώρησε σήμερα σε μια πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου, κατά τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου και της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης από 101.013 πολίτες προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους.

Οι πολίτες επέλεξαν τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τις εφαρμόσιμες πολιτικές προτάσεις που κατέθεσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Αυτή η πορεία θα συνεχιστεί με συνέπεια, μακριά από λαϊκισμό και εύκολες υποσχέσεις. Η νέα μας Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεχίσει το παραγωγικό και υπεύθυνο έργο εντός της Βουλής.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η διαρκής επανασύνδεση του κόμματος με τη βάση, τα μέλη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού, μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα.

Τα δύο Σώματα αποφάσισαν ομόφωνα επίσης ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με την Πρόεδρο της Παράταξης, Αννίτα Δημητρίου.

Η επιτυχημένη πορεία της κ. Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής την τελευταία πενταετία, κατά την οποία παρήχθη ένα εξαιρετικό έργο, αλλά και η δυνατή εντολή που κατέγραψε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις εκλογές, συνιστούν την πολιτική τεκμηρίωση για αυτή την απόφαση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αντιμετωπίζει την Προεδρία της Βουλής ως θεσμική ευθύνη απέναντι στους πολίτες, καθώς και ως σαφές στίγμα ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης της χώρας.

Η απόφαση κάθε άλλης πολιτικής δύναμης είναι σεβαστή.

Στη συνεδρία της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξελέγη ο Βουλευτής Λευκωσίας κ. Δημήτρης Δημητρίου ως νέος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπο.