Αυξημένες χρεώσεις για ξαπλώστρες και ομπρέλες καταγράφονται φέτος σε οργανωμένες παραλίες αρκετών επαρχιών της Κύπρου, μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ορίζει το πλαφόν στις τιμές που μπορεί ο κάθε δήμος να καθορίζει για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Από το 2008 μέχρι σήμερα ανερχόταν στα 2,50 ευρώ, ενώ αποφάσισαν από φέτος να αυξηθεί το πλαφόν στα 3,50 ευρώ ανά ξαπλώστρα και στα 3 ευρώ ανά ομπρέλα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Μεσημέρι και Κάτι» στο Σίγμα, η εικόνα διαφοροποιείται από επαρχία σε επαρχία. Στη Λάρνακα, οι τιμές παραμένουν προς το παρόν αμετάβλητες, στα 2,50 ευρώ για ξαπλώστρα και 2,50 ευρώ για ομπρέλα, χωρίς να εφαρμόζονται αυξήσεις για τη φετινή περίοδο.

Αντίθετα, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, οι νέες χρεώσεις διαμορφώνονται στα 3,50 ευρώ για τη ξαπλώστρα και στα 3 ευρώ για την ομπρέλα. Όπως διευκρινίστηκε, στα δημοτικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας οι συγκεκριμένες τιμές έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Αυξημένες χρεώσεις καταγράφονται επίσης στη Λεμεσό και στην Πάφο. Στη Λεμεσό, το ανώτατο όριο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ανέρχεται επίσης στα 3,50 ευρώ για τη ξαπλώστρα και στα 3 ευρώ για την ομπρέλα. Ωστόσο, οι τελικές χρεώσεις εξαρτώνται από τις προσφορές των αναδόχων και των ιδιωτών που διαχειρίζονται τους χώρους. Στην Πάφο οι ίδιες αυξημένες τιμές εφαρμόζονται ήδη από την 1η Μαΐου.

Τονίζεται πως οι τιμές αφορούν αποκλειστικά τις χρεώσεις που επιβάλλονται από τους δήμους, ενώ οι ιδιώτες διαχειριστές και οι ξενοδοχειακές μονάδες έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν αυτόνομα τις δικές τους τιμές για ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Ζητούν επανεξέταση του πλαφόν οι καταναλωτές

Οι αυξήσεις επέφεραν ήδη τις πρώτες αντιδράσεις, αφού σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρήστου, τις τελευταίες ημέρες ο Σύνδεσμος έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό ερωτημάτων και παραπόνων από πολίτες για τις νέες χρεώσεις στις παραλίες.

Η κ. Χρήστου σημείωσε ότι η αύξηση της τιμής της ξαπλώστρας από τα 2,50 ευρώ στα 3,50 ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 40%, ενώ η αύξηση της ομπρέλας από τα 2,50 ευρώ στα 3 ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 20%.

Όπως είπε, τα ποσά μπορεί να φαίνονται μικρά μεμονωμένα, ωστόσο για οικογένειες που χρειάζονται περισσότερες από μία ξαπλώστρες και ομπρέλες, το συνολικό κόστος γίνεται αισθητά υψηλότερο.

Η ίδια υπογράμμισε ότι αρκετοί καταναλωτές εξέφρασαν αγανάκτηση, θεωρώντας ότι οι δήμοι θα έπρεπε να λάβουν περισσότερο υπόψη το αυξημένο κόστος ζωής και τις συνεχείς ανατιμήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, όπως ανέφερε, καλεί τόσο τους δήμους όσο και τους αναδόχους να επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους, ώστε οι όποιες αυξήσεις να περιοριστούν σε χαμηλότερα επίπεδα και να διαμορφωθεί μια πιο δίκαιη πολιτική προς όφελος των πολιτών.