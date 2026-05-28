Θύμα υβριστικής επίθεσης από φιλοπαλαιστίνιο διαδηλωτή έπεσε στο Λονδίνο η γνωστή ηθοποιός Έλεν Μίρεν, με βίντεο από το περιστατικό να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε αρχικά από ανώνυμο λογαριασμό με την ονομασία Anti-Fascist Action UK, δείχνει την 80χρονη ηθοποιό να περπατά σε δρόμο του Λονδίνου μαζί με τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ, όταν άγνωστος άνδρας την πλησιάζει.

Αρχικά, η Μίρεν είναι ήρεμη και ευγενική, χαμογελά και χαιρετάει τον άνδρα, πιστεύοντας ίσως ότι είναι κάποιος θαυμαστής. Σύντομα όμως, η συνάντηση παίρνει άσχημη τροπή.

«Διαβολική σιωνίστρια σκύλα»

Ο άγνωστος φιλοπαλαιστίνιος ξεκίνησε μια υβριστική επίθεση στην ηθοποιό, λόγω της υποστήριξης της στο Ισραήλ.

«Αυτή είναι η Έλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια. Είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος. Και ήταν πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων είχαν εξαφανιστεί».

«Είσαι μία διαβολική σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ [κύριε Χάκφορντ] επίσης, άντε γ@@@», ακούγεται να λέει ο άνδρας.

Η Έλεν Μίρεν φαίνεται σοκαρισμένη ενώ – καθώς η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο εχθρική – ο σύζυγος της ηθοποιού παρενέβη και έλεγε επανειλημμένα στον άνδρα να «φύγει» και να τους αφήσει ήσυχους.

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

Φίλη του Ισραήλ, με ανοιχτά δηλωμένες απόψεις

Η Έλεν Μίρεν έχει από καιρό εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της προς το Ισραήλ και την αντίθεσή της στα πολιτιστικά μποϊκοτάζ κατά της χώρας.

Μόλις τον περασμένο μήνα υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή μαζί με αστέρες όπως οι Amy Schumer, Mila Kunis, Sharon Osbourne και Boy George, υποστηρίζοντας την ένταξη του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με το επιχείρημα ότι η εγκατάλειψη Ισραηλινών καλλιτεχνών θα ήταν αντιπαραγωγική.

Η ηθοποιός έχει επίσης υποδυθεί αρκετές αξιοσημείωτες εβραϊκές προσωπικότητες στην οθόνη, όπως η Μαρία Άλτμαν στην ταινία «Γυναίκα με χρυσό» και η πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Γκόλντα Μέιρ στην ταινία «Γκόλντα» του 2023.

Σε δηλώσεις της το 2023, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ισραηλινό Channel 12, κατά την προώθηση της ταινίας «Γκόλντα», η Μίρεν είχε πει: «Πιστεύω στο Ισραήλ, στην ύπαρξη του Ισραήλ, και πιστεύω ότι το Ισραήλ πρέπει να προχωρήσει στο μέλλον, για το υπόλοιπο της αιωνιότητας… Πιστεύω στο Ισραήλ λόγω του Ολοκαυτώματος».

Η Βρετανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Ισραήλ το 1967 λίγο μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες της στο Κιμπούτς Χαόν κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας και κάνοντας οτοστόπ σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, παρά την υποστήριξή της στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, η Μίρεν έχει επίσης δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει κάθε ενέργεια της ισραηλινής κυβέρνησης και έχει εκφράσει ανησυχία για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

