Στις 25/5/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε έλεγχο διερχόμενου εμπορικού οχήματος που οδηγούσε 36χρονος Τουρκοκύρπιος, όπου και εντόπισαν στον αποθηκευτικό του χώρο να μεταφέρει 40 φιάλες ψυκτικού αερίου. Ο εμπλεκόμενος, αφού ρωτήθηκε από τους λειτουργούς, ανέφερε ότι δεν είχε οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα για τα εμπορεύματα.

Κατόπιν εύλογης υποψίας ότι οι φιάλες προέρχονταν από την Τουρκία, οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην κατάσχεση των εμπορευμάτων και του οχήματος ενώ προχώρησαν και σε σύλληψη του εμπλεκόμενου οδηγού. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος με την καταβολή ποσού ύψους €15,000 ευρώ. Τα κατασχεθέντα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν σε αποθήκη του Τελωνείου Λευκωσίας όπου και φυλάσσονται μέχρι την ημερομηνία καταστροφής ή ανακύκλωσής τους από εγκεκριμένη εταιρεία.