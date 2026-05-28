Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όπως μεταδίδει το Axios που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επί το πλείστον συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν ότι οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι είχαν τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν, ωστόσο η τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον αμερικανό πρόεδρο για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά εκείνος δεν την υπέγραψε αμέσως. «Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τι περιλαμβάνει το Μνημόνιο Κατανόησης

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Μνημόνιο Κατανόησης θα ορίζει ότι η το στενό του Ορμούζ θα μείνει ανοιχτό για την ναυσιπλοϊα. Όπως διευκρινισε Αμερικανός αξιωματούχος αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών.

Παράλληλα αίρεται και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας.

Το Μνημόνιο Κατανόησης θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Μάλιστα ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της 60ήμερης εκεχειρίας θα είναι ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ο τρόπος αντιμετώπισης του εμπλουτισμού.

Επίσης οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το Μνημόνιο Κατανόησης θα περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία μηχανισμού για την διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν.

