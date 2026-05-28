Ειδικό σχέδιο διαχείρισης πιθανών περιστατικών ή επαφών λοίμωξης από Andes virus (ANDV/χανταϊό), με αφορμή το διεθνές συμβάν που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ετοίμασε το υπουργείο Υγείας, με τον ΟΑΥ να ενημερώνει σχετικά όλους τους γιατρούς του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Το Σχέδιο ετοιμάστηκε στις 12 Μαϊου, στάλθηκε στους γιατρούς χθες και περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση εντοπισμού πιθανού κρούσματος στην Κύπρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση, την απομόνωση, την ιχνηλάτηση επαφών και την ασφαλή νοσοκομειακή διαχείριση.

Παρότι οι κυπριακές αρχές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει «εξαιρετικά χαμηλός», υπογραμμίζουν ότι η σοβαρότητα της νόσου και η πιθανότητα ταχείας επιδείνωσης καθιστούν αναγκαία την πλήρη επιχειρησιακή προετοιμασία.

Ενεργοποιείται το σχέδιο «ΛΗΤΩ»

Σε περίπτωση εντοπισμού πιθανού περιστατικού ή έκθεσης Κύπριου πολίτη, ενεργοποιείται άμεσα ο εθνικός μηχανισμός συντονισμού υπό τις Ιατρικές Υπηρεσίες μέσω του ειδικού σχεδίου «ΛΗΤΩ».

Στον μηχανισμό συμμετέχουν, πέραν από το υπουργείο Υγείας, ο ΟΚΥπΥ, το γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα και άλλα υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες.

Ως ύποπτο περιστατικό θεωρείται άτομο που:

Ταξίδεψε ή ήρθε σε επαφή με επιβάτη ή μέλος πληρώματος του MV Hondius

Παρουσιάζει πυρετό

Εμφανίζει μυαλγίες, γαστρεντερικά ή αναπνευστικά συμπτώματα.

Τα περιστατικά διαχωρίζονται σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται, άτομα που μοιράστηκαν δωμάτιο ή καμπίνα με κρούσμα, σύντροφοι, άτομα που παρέμειναν σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων για πάνω από 15 λεπτά, επαγγελματίες υγείας χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, επιβάτες αεροσκάφους που κάθονταν κοντά σε ύποπτο περιστατικό.

Αυτοπεριορισμός 42 ημερών

Το σχέδιο προβλέπει αυστηρή παρακολούθηση για τις επαφές υψηλού κινδύνου, οι οποίες θα τίθενται σε κατ’ οίκον αυτοπεριορισμό για 42 ημέρες.

Μεταξύ άλλων:

Πρέπει να χρησιμοποιούν ξεχωριστό δωμάτιο,

Να αποφεύγουν δημόσιες μεταφορές,

Να φορούν ιατρική μάσκα,

Να παρακολουθούν καθημερινά πιθανά συμπτώματα,

Να βρίσκονται υπό εποπτεία των αρχών Δημόσιας Υγείας.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα, προβλέπεται άμεση απομόνωση και ιατρική αξιολόγηση. Για τις επαφές χαμηλού κινδύνου προβλέπεται παθητική αυτοπαρακολούθηση για έξι εβδομάδες χωρίς περιορισμό καθημερινών δραστηριοτήτων.

Νοσοκομείο αναφοράς το νοσοκομείο Λευκωσίας

Το γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας ορίζεται ως το μοναδικό νοσοκομείο αναφοράς για πιθανά ή επιβεβαιωμένα περιστατικά ANDV. Άλλα δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν θα νοσηλεύουν περιστατικά, αλλά μόνο θα τα αναγνωρίζουν, θα τα απομονώνουν προσωρινά και θα οργανώνουν ασφαλή διακομιδή.

Για τη διαχείριση ύποπτων περιστατικών προβλέπονται μονόκλινα δωμάτια απομόνωσης, χρήση μασκών, προστατευτικές ρόμπες και γυαλιά, ειδικά πρωτόκολλα απολύμανσης, περιορισμός προσωπικού, αυστηρή υγιεινή χεριών καθώς και χρήση θαλάμων αρνητικής πίεσης όπου υπάρχουν διαθέσιμοι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση μεταφορών, με το σχέδιο να απαγορεύει τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς ή την αυτόνομη μετάβαση ασθενών σε ΤΑΕΠ.

Η εργαστηριακή επιβεβαίωση θα γίνεται με ορολογικές εξετάσεις, RT-PCR και, όπου απαιτείται, γονιδιωματική ανάλυση μέσω μεταγονιδιωματικής αλληλούχισης (mNGS).

Στις διαδικασίες αυτές συμμετέχουν το Ανοσολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου Λευκωσίας και το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

«Ο κίνδυνος για τον πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός»

Παρά το σχέδιο ετοιμότητας το υπουργείο Υγείας τονίζει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, δεν υπάρχει ένδειξη εγκατάστασης του ιού στην Ευρώπη ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο παραμένει σπάνια.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ειδική επικοινωνιακή διαχείριση, με όλες τις δημόσιες ανακοινώσεις να εκδίδονται αποκλειστικά από το υπουργείο Υγείας, ώστε να αποφεύγεται πανικός και παραπληροφόρηση.