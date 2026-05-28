Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Απρίλιο ελήφθη οριακά, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η τράπεζα προετοιμάζεται για πιθανή αύξηση του κόστους δανεισμού.

Η κεντρική τράπεζα, με έδρα τη Φρανκφούρτη και αρμοδιότητα για τις 21 χώρες της ευρωζώνης, διατήρησε τον Απρίλιο το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται από τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, αναλυτές και αγορές εκτιμούν ότι θα υπάρξουν αυξήσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχουν προκαλέσει άνοδο στις τιμές της ενέργειας, ενισχύοντας τον γενικό πληθωρισμό.

Τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ενίσχυσαν τις ενδείξεις για πιο αυστηρή στάση από την ΕΚΤ, καθώς αναφέρουν ότι η απόφαση διατήρησης των επιτοκίων ήταν «οριακή», υπό τον όρο ότι η τράπεζα θα καθιστούσε σαφές πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις τιμές.

«Ορισμένα μέλη σημείωσαν ότι η απόφαση ήταν οριακή και ότι δεν θα αντιτίθεντο σε αύξηση των επιτοκίων στην παρούσα συνεδρίαση», αναφέρεται στα πρακτικά.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα, «υπό την προϋπόθεση ότι η επικοινωνία θα υπογράμμιζε τη σταθερή δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζει τη νομισματική πολιτική έτσι ώστε ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στον στόχο», σύμφωνα με το κείμενο.

Αν και μέχρι στιγμής οι ενδείξεις για δευτερογενείς επιπτώσεις που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό, όπως οι αυξήσεις μισθών, παραμένουν περιορισμένες, τα πρακτικά επισημαίνουν ότι οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές είναι εμφανείς.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, τα μέλη εκτίμησαν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, με το σοκ στις τιμές της ενέργειας να αποδεικνύεται πιο επίμονο και τις επιπτώσεις του να διευρύνονται».

«Οι ανοδικοί κίνδυνοι γύρω από τις προοπτικές του πληθωρισμού έχουν ενταθεί», προστίθεται.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Nikkei, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ότι η τράπεζα είναι πιθανό να αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στη συνεδρίαση του Ιουνίου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως συμβάλλουν στη συγκράτηση του πληθωρισμού μέσω της μείωσης της ζήτησης. Ωστόσο, συχνά επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη, καθώς αυξάνουν το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων για τους δανειολήπτες.