Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει μια μικρή αύξηση των επιτοκίων για τον Ιούνιο και οι δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που γίνονται τις τελευταίες μέρες, απλά προετοιμάζουν τους πελάτες των τραπεζών ότι θα έχουν μερικώς αυξημένη δόση, αν επιβεβαιωθεί πως η απόφαση είναι για επιβολή αύξησης 0,25%.

Αυτό συνεπάγεται άμεση αύξηση της δόσης για δανειολήπτες κυμαινόμενου επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων. Φυσικά, η αύξηση στη δόση του δανείου αναμένεται αμελητέα αλλά θα γίνει πιο έντονη αν επιβεβαιωθεί το σενάριο ότι το φθινόπωρο θα ακολουθήσει ακόμη μια αύξηση 0,25%.

Για την ώρα, το οι δόσεις ανεβαίνουν λίγο, αλλά σταθερά, αλλά για όσους σκέφτονται νέο δάνειο, το ερώτημα σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο γίνεται ξανά επίκαιρο.

Αντίθετα με τα δάνεια, οι καταθέσεις δεν ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό τις αυξήσεις. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έδειξε ότι οι τράπεζες αυξάνουν πιο αργά τα επιτόκια καταθέσεων και συνήθως όχι στο ίδιο ύψος με τις αυξήσεις της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια τον Απρίλιο, αλλά συζήτησε μια αύξηση και έστειλε σήμα ότι μια κίνηση στις 11 Ιουνίου ήταν πιθανή, λόγω των επίμονα υψηλών τιμών στην ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, ακόμη και αν οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν οδηγήσουν σε συμφωνία, καθώς ο πόλεμος έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν και οι υψηλές τιμές ενέργειας διαχέονται ευρύτερα στην οικονομία, δήλωσε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, έχει ήδη προκληθεί μεγάλη ζημιά στην ενεργειακή υποδομή και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και οπότε, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, πιστεύω ότι θα χρειαζόταν αντίδραση νομισματικής πολιτικής», σημείωσε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, είπε σε συνέντευξή του στη γαλλική «Le Figaro» τη Δευτέρα πως η ΕΚΤ δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για τη μείωση του πληθωρισμού. «Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα. Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση για να το επιτύχουμε αυτό, αν χρειαστεί», δήλωσε ο απερχόμενος επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας, ο οποίος είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανότατα θα αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη τον επόμενο μήνα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επιδεινώσει τις προοπτικές για την οικονομία, δήλωσε χθες ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei. Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τις υποθέσεις της ΕΚΤ τον Μάρτιο. «Είναι πιθανό να κάνουμε μια περαιτέρω ανοδική προσαρμογή στην πρόβλεψη για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο», είπε.

Πριν λίγες μέρες, η Κριστίν Λαγκάρντ εξέπεμψε σήμα για προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Η πρόβλεψη του Μαρτίου, που προέβλεπε αύξηση του πληθωρισμού κατά 2,6% φέτος, «πιθανότατα θα αναθεωρηθεί», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ την Κυριακή σε τηλεοπτική συνέντευξή της σε ιταλικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι τα πράγματα «έχει εξελιχθεί» από την προηγούμενη πρόβλεψη.

«Η αύξηση των επιτοκίων έχει κόστος -για τους πολίτες, για την απασχόληση- και γι’ αυτό θα ήθελα να μην χρειαστεί να το κάνουμε. Αλλά αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν το κάνουμε, θα δημιουργηθούν προβλήματα», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στη συνέντευξή του στο Bloomberg τις προηγούμενες μέρες.