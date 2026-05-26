Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο, ακόμη και αν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Isabel Schnabel, σε συνέντευξή της στο Reuters.

Η Schnabel ανέφερε ότι, λόγω του μεγέθους και της διάρκειας του σημερινού σοκ, η επιλογή αναμονής ή παράβλεψης των επιπτώσεων δεν είναι πλέον εφικτή. Όπως είπε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θεωρεί ότι θα χρειαστεί αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο.

Η αξιωματούχος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι ακόμη και σε περίπτωση άμεσου τερματισμού του πολέμου, έχει ήδη προκληθεί σημαντική ζημιά στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πρόσθεσε ότι και σε ένα τέτοιο σενάριο θα απαιτούνταν αντίδραση από τη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να δεσμευθεί εκ των προτέρων για την πορεία που θα ακολουθήσει μετά τον Ιούνιο, αφήνοντας ανοικτό το περιθώριο προσαρμογής ανάλογα με τα νεότερα οικονομικά δεδομένα.

Οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι μια υπερβολικά αυστηρή νομισματική πολιτική θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Στη συνεδρίαση του Ιουνίου αναμένονται και οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ. Τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας θα επικαιροποιήσουν τα βασικά, δυσμενή και ακραία σενάρια για την οικονομία και τον πληθωρισμό, με τις εκτιμήσεις αυτές να θεωρούνται καθοριστικές για τις επόμενες αποφάσεις.

Η Schnabel σημείωσε ότι το ενεργειακό σοκ έχει πλέον ξεπεράσει, τόσο ως προς τη διάρκεια όσο και ως προς την ένταση, ακόμη και το δυσμενές σενάριο των προηγούμενων προβλέψεων της ΕΚΤ, το οποίο προέβλεπε ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε για αυξανόμενες ενδείξεις δευτερογενών επιδράσεων στον πληθωρισμό, καθώς οι ανατιμήσεις επεκτείνονται και σε άλλα τμήματα του καταναλωτικού καλαθιού.

Η ίδια ανέφερε ότι καταγράφεται σαφής επιδείνωση των δεικτών εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα μεταξύ των καταναλωτών. Όπως τόνισε, οι εξελίξεις συνεπάγονται καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη και ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό.

