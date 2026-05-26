Η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε ισχυρές απώλειες στις συναλλαγές στο Τόκιο, παρά την ανακοίνωση ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν.

Περί τις 03:30, ώρα Κύπρου, το WTI υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού για τα νέα πλήγματα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 1,98 δολάρια ή 2,1%, φτάνοντας στα 98,12 δολάρια το βαρέλι τα ξημερώματα, μετά τη χθεσινή πτώση 7%.

Η πτώση της τιμής καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στις αγορές ενέργειας, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει ανεπίλυτη σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξή της.

Την ίδια ώρα, η μέση τιμή της κανονικής βενζίνης στις ΗΠΑ κινείται λίγο πάνω από τα 4,50 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου, γνωστή ως AAA.

Συγκεκριμένα, η μέση εθνική τιμή της κανονικής βενζίνης ανερχόταν τη Δευτέρα στα 4,507 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA. Το επίπεδο αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο πριν από έναν μήνα, ο οποίος βρισκόταν στα 4,086 δολάρια, καθώς και από τον αντίστοιχο μέσο όρο πριν από έναν χρόνο, στα 3,181 δολάρια.

Ωστόσο, η τιμή εμφανίζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον χθεσινό μέσο όρο, που ήταν 4,515 δολάρια, δείχνοντας ότι οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων παραμένουν έντονες, παρά τη μικρή ημερήσια αποκλιμάκωση.

ΚΥΠΕ