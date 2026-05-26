Εάν η νέα Βουλή επιθυμεί να είναι συνεπής, βάσει των διακηρύξεων των κομμάτων προεκλογικά, θα πρέπει να εφαρμόσει αυστηρά κατά γράμμα τον κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, για να θεωρείται ένα κόμμα πως έχει κοινοβουλευτική ομάδα, σύμφωνα με τον κανονισμό, θα πρέπει να εκλέξει 7 βουλευτές. Βάσει των αποτελεσμάτων στις βουλευτικές εκλογές, κοινοβουλευτικές ομάδες θεωρούνται ο ΔΗΣΥ ο οποίος εξασφάλισε 17 βουλευτές, το ΑΚΕΛ με 15 βουλευτές, καθώς και το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ με οκτώ βουλευτές. Με αυτά τα δεδομένα ΆΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία δεν θα πρέπει να λάβουν προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Και στο παρελθόν ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι δεν δικαιούνταν προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, ωστόσο, χαριστικά τους παραχωρούνταν, καθώς συναινούσαν τα κόμματα. Πάντως, εάν δοθεί προεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής στο ΑΛΜΑ θα πρέπει να δοθεί και στην Άμεση Δημοκρατία. Τώρα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό, ίσως να μη συναινέσουν τα τέσσερα κόμματα.

Κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που θα υπάρξουν, τόσο για την Προεδρία της Βουλής, όσο και για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Ε.ΠΑ