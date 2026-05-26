Το χαλλούμι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της ταυτότητας του τόπου μας. Την ίδια ώρα, αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της εγχώριας οικονομίας. Η κατάταξή του ως ένα από τα πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της Κύπρου είναι αποτέλεσμα αδιάκοπων και συλλογικών προσπαθειών. Ακριβώς γι’ αυτό όλοι όσοι συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία έχουν ισάξια ευθύνη για διαφύλαξη του προϊόντος και των εξαγωγών με σοβαρότητα, ρεαλισμό και συνεργασία, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα ολόκληρου του κλάδου.

Οι εξαγωγές δεν είναι μόνο αριθμοί

Αναμφίβολα, το χαλλούμι ΠΟΠ αποτελεί τον πιο άξιο εκπρόσωπο της χώρας μας στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο, τα επίσημα καταγραμμένα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική του, με τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η πορεία προς την κορυφή είναι μια συλλογική επιτυχία, η οποία πιστώνεται σε όλα τα τυροκομεία της Κύπρου που έχουν επενδύσει εκατομμύρια στον κλάδο. Αμιγώς κυπριακές επιχειρήσεις που συνεισφέρουν σημαντικά στο εγχώριο ΑΕΠ, προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις προώθησης του προϊόντος και εφαρμόζουν πιστά τις προδιαγραφές παραγωγής ΠΟΠ. Στόχος είναι όχι μόνο η εξέλιξη και η ανάπτυξη του προϊόντος και των εξαγωγών, αλλά και η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και αυθεντικότητάς του.

Μια ζωντανή αλυσίδα παραγωγής

Το εθνικό μας προϊόν δημιουργεί εισόδημα για χιλιάδες οικογένειες, διατηρώντας ζωντανή μια αλυσίδα παραγωγής που ξεκινά από τους κτηνοτρόφους του τόπου μας και καταλήγει σε περισσότερες από 40 χώρες. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, κάθε απόφαση που το αφορά πρέπει να λαμβάνεται με σύνεση, βάσει πραγματικών δεδομένων, τεκμηριωμένων στοιχείων και αντικειμενικών κριτηρίων. Οι συναισθηματικές προσεγγίσεις ή οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν κανέναν. Αντίθετα, δημιουργούν ακόμα περισσότερη ανασφάλεια σε μια περίοδο όπου η κυπριακή παραγωγή καλείται να ανταποκριθεί σε μεγάλες προκλήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς αγορές, ένεκα και της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Ο Σύνδεσμός μας, διαχρονικά, λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους παραγωγούς. Η δέσμευσή μας για αγορά όλου του διαθέσιμου γάλακτος παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη, στηρίζοντας έμπρακτα την κυπριακή κτηνοτροφία. Για εμάς η κυπριακή κτηνοτροφία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον του χαλλουμιού ΠΟΠ.

Γι’ αυτό και σε αυτή την τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα και κατά επέκταση την κυπριακή οικονομία, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αλυσίδα παραγωγής είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Είναι αυτή άλλωστε που επέτρεψε στο χαλλούμι, ένα αμιγώς κυπριακό προϊόν, να εξελιχθεί σε ένα από τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα του τόπου μας.

Γιατί το λογισμικό καταμέτρησης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο

Το λογισμικό καταμέτρησης γάλακτος αιγοπρόβειου γάλακτος αποτελεί ένα σημαντικό και αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης της πραγματικής παραγωγής. Σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, η εφαρμογή του τον Οκτώβριο του 2024 έθεσε την έκδοση των διαταγμάτων ποσόστωσης για το χαλλούμι ΠΟΠ σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων. Τα διατάγματα δεν εκδίδονται αυθαίρετα, αλλά στη βάση αντικειμενικών μετρήσεων, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του αιγοπρόβειου γάλακτος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παραγωγή, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εμπορική συνέχεια του χαλλουμιού ΠΟΠ στις διεθνείς αγορές.

Βεβαίως, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Αντιθέτως, ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας βιώνει μια περίοδο έντονων πιέσεων, που στην περίπτωση της χώρας μας η κρίση του αφθώδους πυρετού έχει δημιουργήσει μια κατάσταση παρατεταμένης αβεβαιότητας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, απαιτείται ψυχραιμία, συνεργασία και συντονισμός.

Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όσο και από την ίδια την Υπουργό, αλλά και από την Επιτροπή Παρακολούθησης για το Χαλλούμι ΠΟΠ, για την προστασία του προϊόντος και των εξαγωγών.

Με γνώμονα έναν εποικοδομητικό διάλογο

Είναι σαφές πως η προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ δεν εξυπηρετεί έναν μόνο κλάδο. Αφορά την πρωτογενή παραγωγή, χιλιάδες θέσεις εργασίας, την οικονομία του τόπου, την αξιοπιστία της ίδιας της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά και το μέλλον ενός προϊόντος που κατάφερε να γίνει παγκόσμιος πρεσβευτής της Κύπρου.

Αυτό που χρειάζεται να διευκρινιστεί είναι πως η πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού ΠΟΠ το 2029, η οποία προνοεί την ποσόστωση στο μεικτό χαλλούμι ΠΟΠ στο 51%, εναπόκειται αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με μοναδικό γνώμονα το εθνικό μας συμφέρον, χρειάζεται να εξετάσουμε ενδεχόμενη τροποποίηση του φακέλου για το χαλλούμι ΠΟΠ εάν κριθεί αναγκαίο, ούτως ώστε να καθοριστεί μια νέα, εφικτή ποσόστωση, βάσει πάντα των διαθέσιμων ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος.

Ο Σύνδεσμός μας, επανειλημμένα, επισημαίνει πως στο ζήτημα του χαλλουμιού δεν χωράει εφησυχασμός. Διότι παρά την αδιαμφισβήτητη υπεροχή του και τη διαρκώς ανοδική πορεία του, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί ένεκα του αφθώδους πυρετού και των γεωπολιτικών εξελίξεων, επιβάλλει την ενότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι καθήκον μας

να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για να προστατεύσουμε τον «λευκό χρυσό» της Κύπρου. Γιατί μαζί προστατεύουμε την παράδοση, τις θέσεις εργασίας στον κλάδο και την ίδια την οικονομία του τόπου.

Λειτουργός, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ

Εκτελεστικός Γραμματέας Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου