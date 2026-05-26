• Το νέο compact hatchback είναι το μοναδικό supermini plug-in Super Hybrid με τεχνολογία DM, που προσφέρει σημαντική αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία

• Κορυφαία στην κατηγορία του πρακτικότητα και τεράστια συνδυαστική αυτονομία άνω των 1000 χλμ

• Το νέο μοντέλο λανσάρεται στην Ευρώπη τον Ιούνιο, με τις πρώτες παραδόσεις οχημάτων να προγραμματίζονται το φθινόπωρο

Η BYD, κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, παρουσιάζει το DΟLPHIN G DM–i, μια επαναστατική είσοδο στο ευρωπαϊκό B–Segment. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid με DM της BYD, το DOLPHIN G DM–i συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, πρακτικότητα οικογενειακού αυτοκινήτου και την ικανότητα να καλύπτει τις καθημερινές μετακινήσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, καθιστώντας το μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των supermini.

Το DOLPHIN G DM-i έχει σχεδιαστεί για οδηγούς που αναζητούν ένα προσιτό και συμπαγές αυτοκίνητο που συνδυάζει τη δυνατότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με την ευελιξία μεγάλων αποστάσεων ενός υβριδικού οχήματος. Το Super Hybrid της BYD με τεχνολογία DM προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης ηλεκτρικού οχήματος, με ισχυρή και ομαλή επιτάχυνση από τον ηλεκτροκινητήρα που είναι τοποθετημένος μπροστά.

Όταν απαιτείται η κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων, το DOLPHIN G DM-i διαχειρίζεται έξυπνα το υβριδικό του σύστημα για να επιτύχει ευελιξία που ξεπερνά τις δυνατότητες των συμβατικών supermini με κινητήρα εσωτερικής καύσης, επιτυγχάνοντας αυτονομία άνω των 1000 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης. Το DOLPHIN G DM-i, το πρώτο αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε από την BYD ειδικά για τις αγορές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, αντιπροσωπεύει μια σημαντική καινοτομία στην προσβασιμότητα της βιώσιμης κινητικότητας νέας ενέργειας – και οι διαστάσεις του (μήκος 4,16 m, πλάτος 1,825 m) το τοποθετούν ακριβώς στο επίκεντρο της κατηγορίας των ευρωπαϊκών supermini, στο B-Segment.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, σχολίασε: «Το B-Segment στην Ευρώπη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αγοράς και με το DOLPHIN G DM-i, θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις προσδοκίες των πελατών από ένα συμπαγές αυτοκίνητο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ενσωματώνοντας μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, έξυπνη υβριδική τεχνολογία και προηγμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά σε ένα προσιτό συμπαγές όχημα, κάνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα πιο έξυπνη, πιο πρακτική και προσβάσιμη σε πολύ περισσότερους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη».

Οι πωλήσεις του DOLPHIN G DM-i στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Τα πλήρη επίπεδα εξοπλισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Σχετικά με την BYD

Η BYD είναι μια πολυεθνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας αφιερωμένη στην αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Ιδρύθηκε το 1994 ως κατασκευαστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών και πλέον διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που καλύπτει αυτοκίνητα, σιδηροδρομικές μεταφορές, νέες μορφές ενέργειας και ηλεκτρονικά, με πάνω από 30 βιομηχανικά πάρκα στην Κίνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία και την Ινδία. Από την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας έως τις εφαρμογές της, η BYD παρέχει λύσεις ενέργειας μηδενικών εκπομπών που μειώνουν την παγκόσμια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η παρουσία της στα οχήματα νέας ενέργειας καλύπτει πλέον 6 ηπείρους, περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές και πάνω από 400 πόλεις. Εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σενζέν, η εταιρεία περιλαμβάνεται στη λίστα των 100 κορυφαίων εταιρειών στο πρόσφατο Fortune 500 και στόχο έχει ένα πιο πράσινο μέλλον.

Σχετικά με την BYD Auto

Η BYD Auto, που ιδρύθηκε το 2003, αποτελεί την αυτοκινητοβιομηχανία του Ομίλου BYD, μιας πολυεθνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση της καινοτομίας για τη βελτίωση της ζωής. Με στόχο την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στις μεταφορές παγκοσμίως, η BYD Auto επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in hybrid οχημάτων. Η εταιρεία έχει κατακτήσει τις βασικές τεχνολογίες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των οχημάτων νέας ενέργειας, όπως μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρονικούς ελεγκτές και ημιαγωγούς. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η Blade Battery, οι υβριδικές τεχνολογίες DM-i και DM-p, η e-Platform 3.0, οι τεχνολογίες CTB και iTAC, το σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus, η αρχιτεκτονική XUANJI και η Super e-Platform. Η BYD είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, στο πλαίσιο της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, ενώ διατηρεί την πρώτη θέση στις πωλήσεις επιβατικών οχημάτων νέας ενέργειας στην Κίνα για 12 συνεχόμενα έτη.

Σχετικά με τη BYD Europe

Η BYD Europe, με έδρα την Ουγγαρία, αποτελεί το πρώτο διεθνές παράρτημα του Ομίλου BYD και έχει ως στόχο την ανάπτυξη της μάρκας BYD Auto σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις βιώσιμης κινητικότητας, βασισμένες σε κορυφαίες τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας.