Οι κάλπες μίλησαν. Το πολιτικό σύστημα, ναι αυτό που απαξιώθηκε και με δικές του ευθύνες και με τον τρόπο που ασκεί πολιτική για κάποιες πενταετίες, την εποχή που η εικόνα παίζει σημαντικότατο ρόλο, κρατήθηκε ζωντανό. Το εκλογικό σώμα ξάφνιασε με την κινητοποίησή του και την «επανάστασή» του στις κάλπες κρατώντας στο προσκήνιο δυνάμεις όπως ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ, δίνοντας σαφέστατη εντολή του τι επιζητά από όσους βρίσκονται στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Ζήτησε σταθερότητα, ασφάλεια, σοβαρότητα. Αποκήρυξε τους πειραματισμούς και την τοξικότητα. Ο κόσμος φοβήθηκε τις ακρότητες, τον διχαστικό λόγο. Oι ψηφοφόροι κινήθηκαν καθαρά κεντροδεξιά. Το αριστερό μπλοκ δεν έχει τη μορφή στην οποία προεκλογικά είτε δημοσκοπικά είτε πολιτικά πολλοί έβλεπαν, με αφετηρία την προεδρία της Βουλής και ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές.

Είναι νωρίς να πούμε ότι συγκροτήθηκε ένα δεξιό μπλοκ ανκαι το ΑΚΕΛ και το Άλμα έσπευσαν να το προσδιορίσουν ως τέτοιο, τονίζοντας ότι θα βρίσκονται απέναντί του. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν κατά πόσο τα κόμματα της κεντροδεξιάς έχουν λάβει την εντολή του λαού και έχουν τη διάθεση να την υλοποιήσουν.

➤ ΔΗΣΥ- Too hard to die… Εκεί που οι προγνώσεις τον έφεραν να δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, έχοντας στα δεξιά του πολλούς σχηματισμούς που παίζουν πολύ πιο δεξιά από τον ίδιο, πέραν του ΕΛΑΜ που κανονικοποιείται ως πιο δεξιό κόμμα, κρατήθηκε στην πρώτη θέση του κομματικού χάρτη, που δεν έχει μόνο επικοινωνιακή αλλά και πολιτική σημασία για τις όποιες διεργασίες θα ακολουθήσουν με αφετηρία την προεδρία της Βουλής και την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών μέχρι την κάλπη του 2028.

Η Αννίτα Δημητρίου νομιμοποιείται να πανηγυρίζει γιατί πήρε βαθιά ανάσα και δύναμη για τα επόμενα βήματα. Δύναμη που ανέκτησε από όλες τις τάσεις του ΔΗΣΥ που κινήθηκαν προς την ίδια κατεύθυνση για την περιφρούρηση της πρωτιάς και της κατάκτησης ποσοστού τέτοιου που να τους επιτρέψει να ξετυλίξουν σχεδιασμούς για ένα πόλο ισχυρό που να είναι σε θέση να υλοποιεί πολιτικές στο πλαίσιο που επιζητεί η κοινή γνώμη. Οι φυγόκεντρες τάσεις προς το ΕΛΑΜ και τους νέους σχηματισμούς συγκρατήθηκαν σε βαθμό που δείχνει ότι ο ΔΗΣΥ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει… παρά το γεγονός ότι τρεις από τους νεοεκλεγέντες βουλευτές του ΕΛΑΜ προέρχονται από τα σπλάχνα του και ένας της Άμεσης Δημοκρατίας από τις συναγερμικές παρυφές. Λειτούργησε λυτρωτικά η σύνθεση των ψηφοδελτίων και η επιλογή του συναγερμικού κόσμου σε ότι αφορά τα πρόσωπα που έστειλε στο Κοινοβούλιο.

➤ Επιτυχία του ΑΚΕΛ – Το κόμμα της Αριστεράς αύξησε, μετά από πολλές πενταετίες, τους ψηφοφόρους και τα εκλογικά του ποσοστά του δίνοντας την ευκαιρία στον Στέφανο Στεφάνου να πανηγυρίσει …ομονοιάτικα. Έχοντας μετά από χρόνια στα αριστερά του νέους κομματικούς σχηματισμούς, όχι μόνο παρέμεινε όρθιο, αλλά και ο απόλυτος ρυθμιστής του αντιπολιτευτικού μπλοκ στο οποίο αυτοεντάχθηκε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και στο οποίο κάποιοι προσδοκούν ότι θα συνταχθεί μαζί τους και η Άμεση Δημοκρατία έστω και κάποιοι από τους βουλευτές του. Αυτή η επιτυχία του συνοδεύεται και από την αποτυχία της συγκρότησης ενός προοδευτικού μπλοκ, που θεωρείτο πολύ ορατή με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, ικανού να ταρακουνά και την κυβέρνηση και τη Βουλή. Το ΑΚΕΛ παραμένει ο ισχυρός πυλώνας που έχει τον πρώτο λόγο στις όποιες διεργασίες για την προεδρία της Βουλής αλλά και την πορεία για τις προεδρικές εκλογές. Μπορεί κάποιοι δελφίνοι να την είχαν στημένη στον Στεφάνου, όμως δεν τους βγήκε ευκαιρία να τον αμφισβητήσουν μετεκλογικά. Ούτε και η κατάταξη σε σταυρούς προτίμησης των ηγετικών στελεχών επιτρέπει διολίσθηση σε εσωστρέφεια, παρά την πρωτιά του Χρίστου Χριστοφίδη που βγήκε από τα αριστερά στον Γιώργο Λουκαίδη και στον Άριστο Δαμιανού. Για το ΑΚΕΛ, η αύξηση της εκλογικής του δύναμης είναι ένα δυνατό χαρτί για τις διεργασίες για την προεδρία της Βουλής και όσα θα ακολουθήσουν για τις προεδρικές εκλογές. Από την Εζεκία Παπαϊωάννου διαμηνύουν ότι το ΑΚΕΛ καθορίζει το παιγνίδι και όσοι πιστοί και όχι το αντίθετο… το μήνυμα έχει αποδέχτη τον ηγέτη του Άλματος, εν δυνάμει προεδρικό υποψήφιο. Το εκλογικό ποσοστό του Άλματος δεν θεωρείται διαβατήριο που να μπορεί να «σύρει» το ΑΚΕΛ προς αυτή την κατεύθυνση ανκαι στην πολιτική ποτέ δεν λες ποτέ…

➤ ΔΗΚΟ από ατσάλι – Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μπορεί να επιχαίρει ως ένας από τους νικητές της αναμέτρησης αφού το ΔΗΚΟ από τα τάρταρα όπου το έριχναν οι δημοσκοπήσεις κρατήθηκε σε διψήφιο ποσοστό με οκτώ βουλευτές όσους και το ΕΛΑΜ που πέρασε στην τρίτη θέση με μια σχεδόν μια μονάδα πιο πάνω. Η προοπτική μιας κεντροδεξιάς συμμαχίας στο Κοινοβούλιο και ότι ήθελε προκύψει για το μέλλον παράλληλα με την πρωτοβουλία του δηκοϊκού προέδρου για επανασύσταση του χώρου του Κέντρου, δίνει ελπίδες για το κόμμα που για ουκ ολίγες πενταετίες είχε το ρόλο του ρυθμιστή. Το εκλογικό ποσοστό προσφέρει κομματική ηρεμία αλλά και ευκαιρία διάλογο για συμπόρευση με όσους συναγωνιστές τους βρέθηκαν στη ΔΗΠΑ, η οποία σε αυτή τη φάση έμεινε εκτός Βουλής αλλά διατηρεί ένα Υπουργό στο κυβερνητικό σχήμα.

➤ Οι νέοι σχηματισμοί Άλμα και Άμεση Δημοκρατία κατάφεραν να μπουν για πρώτη φορά στη Βουλή με τέσσερις βουλευτές έκαστος, κόντρα στα ψηλά ποσοστά που τους έδιναν οι δημοσκοπήσεις, χωρίς να «κτυπήσουν» το ταβάνι που δημιουργούσε η περιρρέουσα για ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Μετεκλογικά η είσοδος στο Κοινοβούλιο ερμηνεύεται ως ρωγμή στο σύστημα και πρώτο βήμα στον αγώνα για αλλαγή του συστήματος, ωστόσο τα μονοψήφια ποσοστά δείχνουν ότι οι δύο σχηματισμοί δεν είχαν ούτε τους μηχανισμούς ούτε τις αντοχές να αντέξουν στην πίεση των μεγάλων κομμάτων που κατάφεραν να επαναπατρίσουν ψηφοφόρους τους που έκαναν την επανάστασή τους δηλώνοντας ότι θα ψήφιζαν τα νέα κόμματα. Το μονοψήφιο ποσοστό επηρεάζει περισσότερο τις φιλοδοξίες του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για την προεδρία του 2028, γιατί άλλο να πηγαίνεις σε διάλογο με ένα 15% και άλλο με ένα 5,8%.