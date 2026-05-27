Το βολιβιανό κοινοβούλιο κατάργησε χθες Τρίτη νόμο ο οποίος περιόριζε αυστηρά τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προκειμένου ο κεντροδεξιός πρόεδρος του κράτους των Άνδεων, ο Ροδρίγο Πας, να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις και να περιστείλει ελευθερίες των πολιτών για να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις με κεντρικό αίτημα την παραίτησή του, που έχουν παραλύσει τη χώρα από τις αρχές του μήνα.

Με πλειοψηφία υψηλότερη από τα δυο τρίτα, η Βουλή προχώρησε στην κατάργηση νόμου που ίσχυε από το 2020 και περιόριζε τη δυνατότητα της εκτελεστικής εξουσίας να κηρύσσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο νόμος που ακυρώνει την προϋπάρχουσα διάταξη «υιοθετήθηκε», δήλωσε ο πρόεδρος του σώματος Ρομπέρτο Κάστρο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που διεξήχθη ψηφιακά, με τη συμμετοχή 117 βουλευτών. Το κείμενο, που είχε ήδη υιοθετηθεί από τη Γερουσία, δίνει πλέον πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στον αρχηγό του κράτους.

