Η Κύπρος καταγράφει βελτιώσεις στην πρόσβαση μεταναστών σε υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες ένταξης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη και βασίζεται στην έκθεση της Βάσης Δεδομένων Πληροφοριών για το Άσυλο (AIDA) για το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στην Κύπρο έχουν πλέον πρόσβαση στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από γενικούς ιατρούς και ειδικούς υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες και τους υπηκόους της ΕΕ. Παράλληλα, οι κάτοχοι προσωρινής προστασίας λαμβάνουν εφάπαξ οικονομικό επίδομα και έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση, γεγονός που επιτρέπει σε ενήλικες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και σε παιδιά να φοιτήσουν στο σχολείο χωρίς καθυστέρηση.

Η έκθεση καταγράφει ότι στο τέλος του 2024, 24.823 άτομα στην Κύπρο διέθεταν καθεστώς προσωρινής προστασίας. Όπως αναφέρεται, τα μέτρα στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης.

Σε επίπεδο πολιτικής μετανάστευσης, στο Εθνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (EMN), το οποίο συνδέεται με την Κομισιόν, παρουσιάστηκαν αλλαγές στο κυπριακό πλαίσιο για την εργασιακή μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών. Οι αλλαγές αφορούν την πρόσβαση σε εργασία, άδειες διαμονής και οικογενειακή επανένωση, καθώς και τον εκσυγχρονισμό ψηφιακών διαδικασιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αναφορά στην επικαιροποίηση του καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Μπλε Κάρτας, το οποίο επιτρέπει σε υψηλής εξειδίκευσης εργαζόμενους από τρίτες χώρες να απασχολούνται στην Κύπρο, χωρίς μέγιστη διάρκεια απασχόλησης, με πρόσβαση στην κινητικότητα εντός ΕΕ, καθώς και σε οικογενειακή επανένωση και κάλυψη υγείας.

Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για την επέκταση προγραμμάτων προ-αναχώρησης μέσω του Migration Partnership Facility (MPF), που υποστηρίζονται από την Κομισιόν. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Δεξιοτήτων και Κινητικότητας, η Κύπρος συμμετέχει σε προγράμματα που παρέχουν γλωσσική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις χώρες προέλευσης. Επισημαίνεται ότι από το 2021, έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 3.400 εκπαιδεύσεις και πάνω από 2.000 μετακινήσεις στο πλαίσιο των δράσεων.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη περιφερειακών διαπολιτισμικών δικτύων στην Κύπρο, στο πλαίσιο του προγράμματος Intercultural Cities του Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν ως μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ τοπικών αρχών, κοινωνίας των πολιτών και μεταναστευτικών κοινοτήτων για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση πολιτικών ένταξης.

Όπως αναφέρεται, το 2024 η επαρχία Λάρνακας προχώρησε στη στρατηγική διαπολιτισμικής πολιτικής 2023–2025, ενώ η επαρχία Λεμεσού συνέχισε τον συντονισμό μέσω του Διαπολιτισμικού Συμβουλίου. Η Λευκωσία ενσωματώνει την ένταξη μεταναστών στο μοντέλο «πόλη 15 λεπτών», βελτιώνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Σε όλες τις πόλεις, τα διαπολιτισμικά δίκτυα και τα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως η γλωσσική κατάρτιση και ο πολιτικός προσανατολισμός, διευκολύνουν τη συμμετοχή και την ένταξη διαφορετικών κοινοτήτων. Συνολικά, τα δίκτυα αυτά αποτελούν μία συνεπή, τεκμηριωμένη προσέγγιση τοπικής ένταξης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κυπριακές πόλεις αναπτύσσουν επιπλέον πρωτοβουλίες ένταξης έως το 2030, εντάσσοντας πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις σε ευρύτερες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστευτικών κοινοτήτων στον δημόσιο και πολιτιστικό χώρο.

ΚΥΠΕ