Η Ένωση Συντακτών Κύπρου καλεί τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο να υπογράψουν την ανοικτή επιστολή της (Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) προς τον Γερμανό Υφυπουργό Πολιτισμού και ΜΜΕ Βόλφραμ Βάιμερ με στόχο την αναστολή της απόφασης για το κλείσιμο της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle.

Η ΕΣΚ δηλώνοντας ότι συνενώνει την φωνή της με την ΕΣΗΕΑ, προσθέτει ότι η απόφαση της Deutsche Welle να καταργήσει το ελληνόφωνο πρόγραμμά της, ύστερα από 62 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, του μοναδικού, από τις 32 γλώσσες μετάδοσης που καταργείται πλήρως, θα δημιουργήσει ακόμη ένα σοβαρό κενό στην ενημέρωση του απανταχού ελληνισμού.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ συμμερίζεται τις ανησυχίες και την αγωνία όλων των επηρεαζόμενων δημοσιογράφων σε Βερολίνο, Αθήνα και Λευκωσία και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση της Deutsche Welle.

Προς ανάγνωση και υπογραφή, η ανοικτή επιστολή βρίσκεται στον σύνδεσμο ΕΔΩ

Η ελληνική φωνή της Deutsche Welle δεν πρέπει να σιγήσει, συμπληρώνει η ΕΣΚ.

