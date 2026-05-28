Τα νομισματικά ιδρύματα παγκοσμίως πρέπει να διατηρήσουν και να προστατεύσουν την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, δήλωσε την Πέμπτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Καμπότζη, η κ. Λαγκάρντ ανέφερε ότι οι κεντρικές τράπεζες στον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν να αντλήσουν διδάγματα από την εμπειρία εκείνων που λειτουργούν σε αναδυόμενες αγορές και σε πιο δύσκολες συνθήκες.

Οι ανησυχίες για τις απειλές κατά της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών έχουν ενταθεί, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε δημόσια πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για μείωση των επιτοκίων, επιτιθέμενος στον πρώην επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ. Σύμφωνα με το κείμενο, ο Πάουελ τέθηκε υπό ποινική έρευνα, η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε.

Στην Ευρώπη, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, προειδοποίησε αυτόν τον μήνα ότι οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν μια «ήσυχη διάβρωση» της ανεξαρτησίας τους. Η προειδοποίηση συνδέεται με την αύξηση του δημόσιου χρέους και τον κίνδυνο οι δανειστές έσχατης ανάγκης να δεχθούν πιέσεις ώστε να διατηρήσουν τα επιτόκια χαμηλά.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πώς θα διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, αλλά πώς θα προστατευθεί όταν τίθεται σε δοκιμασία.

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον απλώς πώς να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία», είπε ενώπιον γαλλόφωνων κεντρικών τραπεζιτών από διάφορες περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων η Μέση Ανατολή και η Δυτική Αφρική.

Όπως πρόσθεσε, το ζητούμενο είναι «πώς να την προστατεύσουμε αυτή όταν τίθεται σε δοκιμασία».

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι πολλές από τις κεντρικές τράπεζες που εκπροσωπούνταν στο συνέδριο λειτουργούν εδώ και καιρό υπό δομικά πιο δύσκολες συνθήκες.

«Έχουμε περισσότερα να μάθουμε από την εμπειρία σας παρά από το αντίστροφο», είπε, απευθυνόμενη στους συμμετέχοντες.

Αναφερόμενη στο πετρελαϊκό σοκ και στον στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι κρίσιμη. Επικαλέστηκε ευρήματα σύμφωνα με τα οποία χώρες με λιγότερο ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες αντιμετώπισαν μεγαλύτερη αύξηση των τιμών.

«Αυτά τα στοιχεία υπογράμμισαν την ανάγκη να θωρακιστούν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τον εκλογικό κύκλο», ανέφερε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι μια κεντρική τράπεζα πρέπει να βρίσκεται αρκετά κοντά στο κράτος ώστε να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά και αρκετά ανεξάρτητη ώστε να μπορεί να αντιστέκεται στις πιέσεις της στιγμής.

ΚΥΠΕ