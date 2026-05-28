Σημαντική μείωση κατέγραψε η Κύπρος στο ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που δεν βρίσκονται ούτε σε απασχόληση ούτε σε εκπαίδευση ή κατάρτιση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, γνωστό ως NEET, διαμορφώθηκε στην Κύπρο το 2025 στο 10,6%, έναντι 18,6% το 2015.

Η μείωση αποτυπώνεται και στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες. Για τους νέους 15 έως 19 ετών, το ποσοστό NEET στην Κύπρο διαμορφώθηκε το 2025 στο 6%, από 7,5% το 2015.

Στις ηλικίες 20 έως 24 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 12,8%, καταγράφοντας αισθητή υποχώρηση σε σχέση με το 22,2% που είχε καταγραφεί το 2015.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό NEET για τους νέους 15 έως 29 ετών διαμορφώθηκε το 2025 στο 11,0%, οριακά χαμηλότερα από το 11,1% του 2024 και σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 15,2% του 2015.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η εξέλιξη αυτή φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στον στόχο για μείωση του ποσοστού NEET στο 9% έως το 2030, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών στην ΕΕ, το χαμηλότερο ποσοστό NEET καταγράφηκε στους νέους 15 έως 19 ετών, στο 5,3%. Το ποσοστό αυξάνεται στις ηλικίες 20 έως 24 ετών, όπου ανέρχεται στο 12,8%, και στις ηλικίες 25 έως 29 ετών, όπου φθάνει στο 14,7%.

Σε επίπεδο κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά NEET καταγράφηκαν στην Ολλανδία με 5,3%, στη Σουηδία με 5,9% και στη Σλοβενία με 7,6%.

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία με 19,2%, στη Βουλγαρία με 13,8% και στην Ελλάδα με 13,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Την περίοδο 2015–2025, το ποσοστό NEET μειώθηκε σε 22 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία, με υποχώρηση 12,4 ποσοστιαίων μονάδων, από 25,7% σε 13,3%.

Ακολούθησε η Ελλάδα, με μείωση 10,5 μονάδων, από 24,1% σε 13,6%, και η Κροατία, με πτώση 9,0 μονάδων, από 19,8% σε 10,8%.