Η ιταλική αστυνομία ανακάλυψε και κατέσχεσε σειρά εταιριών και τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι συνδέονται με τον πρώην αρχινονό της Κόζα Νόστρα Ματέο Μεσίνα Ντενάρο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για επενδύσεις και παράνομα κέρδη τα οποία προέκυψαν από διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κατά την δεκαετία του 1980. Πρόκειται συνολικά για καταθέσεις και εταιρίες η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από την Ιταλία οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ των άλλων, στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία, στον Λίβανο, στην Ισπανία και στο Μονακό. Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα παράνομα αυτά κέρδη είχαν επενδυθεί σε σειρά παράκτιων εταιριών και σε επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, συνελήφθησαν τρία άτομα στο Παλέρμο της Σικελίας.

Ο Μεσίνα Ντενάρο συνέχισε να διοικεί επί τρεις δεκαετίες, ως φυγόδικος, την μαφία της Σικελίας. Συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023 και πέθανε έπειτα από οκτώ μήνες, σε ηλικία εξήντα ενός ετών, εξαιτίας καρκίνου του παχέος εντέρου.

