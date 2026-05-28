Η Κύπρος θα βρεθεί στο επίκεντρο ευρωπαϊκών συζητήσεων για την εργασία, τις εργασιακές σχέσεις και τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, καθώς στις 2 και 3 Ιουνίου 2026 θα φιλοξενήσει την Ειδική Σύνοδο της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ.

Η διήμερη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της ΣΕΚ, στον Στρόβολο, και θα συγκεντρώσει εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνητικών φορέων και εμπειρογνώμονες.

Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση ουσιαστικού διαλόγου για ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο της εργασίας στην Κύπρο και την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 14:30 έως τις 15:30, θα πραγματοποιηθούν οι εναρκτήριες τοποθετήσεις και οι κεντρικές ομιλίες της Συνόδου. Την έναρξη των εργασιών θα χαιρετίσει η Πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, Lucie Studničná.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας, και η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, και τον Διευθυντή της Κυπριακής Προεδρίας, Δημήτρη Μαυρομάτη, εκ μέρους της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Αγορά εργασίας – εξελίξεις και προκλήσεις», η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 16:00 έως τις 17:45, με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θα συζητηθούν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους, όπως ο κοινωνικός διάλογος στην Κύπρο, η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, το κόστος ζωής και ο κατώτατος μισθός.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου, καθώς και ανώτεροι λειτουργοί της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, από τις 09:30 έως τις 10:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρία με θέμα «Κλιματική αλλαγή και εργασιακές σχέσεις».

Ακολούθως, από τις 11:00 έως τις 12:45, θα πραγματοποιηθεί συνεδρία αφιερωμένη στο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου και στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Η σύνοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσοντας την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της εργασίας και τις κοινωνικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου.