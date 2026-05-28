Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10, γνωστή ως Block 10, υπέβαλαν από κοινού η αμερικανική εταιρεία και η HELLENiQ ENERGY, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η παραχώρηση βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους, και αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν αίτημα προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου, δηλαδή του Operator, από τη HELLENiQ ENERGY στη Chevron για την ίδια παραχώρηση.

Η αίτηση αφορά την απόκτηση από τη Chevron ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη HELLENiQ ENERGY, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπό την αίρεση των προβλεπόμενων εγκρίσεων, η συμμετοχή στο Block 10 θα διαμορφωθεί σε 70% για τη Chevron και 30% για τη HELLENiQ ENERGY.

Με βάση το ίδιο σχήμα, η Chevron θα αναλάβει και τον ρόλο του εντολοδόχου, γεγονός που σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της σε ακόμη μία θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ερευνητικά προγράμματα για την πρώτη και τη δεύτερη ερευνητική φάση του βασικού σταδίου έρευνας έχουν ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί πλέον η απόφαση για είσοδο στην τρίτη και τελευταία ερευνητική φάση, η οποία αφορά την εκτέλεση εξερευνητικής γεώτρησης.

Η ΕΔΕΥΕΠ αξιολογεί παράλληλα αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης. Η παράταση ζητείται ώστε η υπό διαμόρφωση κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις 2D και 3D σεισμικές έρευνες.

Στην αξιολόγηση αναμένεται να συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα δεδομένα που θα αποκτηθούν από τις γειτονικές περιοχές παραχώρησης, καθώς, όπως επισημαίνεται, οι αποφάσεις των εταιρειών λαμβάνονται με γνώμονα τη συνολική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο, με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες, στις τεχνικές απαιτήσεις και στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Το υπουργείο αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας. Προσθέτει ότι έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron και η HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε ακόμη μία θαλάσσια περιοχή της χώρας μαζί με τη HELLENiQ ENERGY συνιστά σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων.

«Επιβεβαιώνει ότι η Πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία. «Με σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου», σημείωσε.

