Μειώσεις στις τιμές καυσίμων αναμένονται στην Κύπρο τις επόμενες 10 ημέρες, λόγω της πτώσης που καταγράφηκε το προηγούμενο διάστημα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββα Προκοπίου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται σκαμπανεβάσματα στις τιμές, σημειώνοντας πως την περασμένη εβδομάδα μειώθηκε ελαφρώς η τιμή του πετρελαίου, ενώ αυξήθηκε λίγο η τιμή της βενζίνης.

Όπως εξήγησε, το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια απότομη μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, η οποία κυμάνθηκε γύρω στα 10 με 15 δολάρια. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές συνήθως αποτυπώνονται στην κυπριακή αγορά με καθυστέρηση 10 έως 15 ημερών, όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις αυξήσεων.

«Πιστεύω θα παρατηρήσουμε κάποιες μειώσεις στις τιμές στην Κύπρο τις επόμενες 10 ημέρες, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες είχαμε αυξήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου», ανέφερε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων.

Ο κ. Προκοπίου σημείωσε, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, καθώς η διεθνής εικόνα παραμένει ευμετάβλητη. Όπως είπε, «την μια ημέρα, η κατάσταση δημιουργεί κάποιες ελπίδες και την επόμενη μέρα αυτές οι ελπίδες χάνονται».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι, με βάση την εμπειρία των πρατηριούχων, είναι λογικό να αναμένονται μερικές μειώσεις στις τιμές καυσίμων τις επόμενες 10 ημέρες, αν και η κατάσταση παραμένει έκρυθμη.