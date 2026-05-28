Ποινή φυλάκισης επτά ετών επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου σε 37χρονο άνδρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος, έπειτα από ακροαματική διαδικασία, για απόπειρα βιασμού, δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και μία κατηγορία εξαναγκασμού σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν εναντίον 33χρονης τουρίστριας, στις 29 Απριλίου 2024 στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης ο 37χρονος και η 33χρονη έφτασαν στην Κύπρο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ως φίλοι και διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα.

Ωστόσο παρά το ότι η 33χρονη κατέστησε σαφές πως δεν συναινούσε σε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή, ο 37χρονος προέβη σε πράξεις βίας και σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον της, ενώ αποπειράθηκε να την βιάσει χωρίς να τα καταφέρει, αφού η κοπέλα προέβαλε αντίσταση.

Το Κακουργιοδικείο στην απόφαση του αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των αδικημάτων σεξουαλικής φύσεως, την αυξητική τάση διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται για αδικήματα βίας κατά γυναίκας.

Επέβαλε στον 37χρονο ποινή φυλάκισης 7 ετών στις κατηγορίες της σεξουαλικής κακοποίησης και 4 ετών στις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και του εξαναγκασμού σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα, με τις δύο ποινές να συντρέχουν.

ΚΥΠΕ