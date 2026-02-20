Τούρκος δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Deutsche Welle (DW), ο Αλιτζάν Ουλουντά, συνελήφθη χθες Πέμπτη στην Άγκυρα και τέθηκε υπό κράτηση, καθώς κατηγορείται για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «προσβολή του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης.

Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία διευκρίνισε ότι διενεργεί «έρευνα για προσβολή του προέδρου της Δημοκρατίας και μετάδοση παραπλανητικών ειδήσεων μέσω του διαδικτύου» σε βάρος του δημοσιογράφου, επισημαίνοντας ότι η έρευνα πυροδοτήθηκε από μηνύματα που αναρτήθηκαν «στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X @alicanuludag».

Ωστόσο, σύμφωνα με δικηγόρο που τον εκπροσωπεί και μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Αλιτζάν Ουλουντά αντιμετωπίζει κατηγορίες εξαιτίας άρθρου του που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της DW και αφορούσε τον επαναπατρισμό τούρκων πολιτών που φέρονται να είχαν πολεμήσει στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Ο Αλιτζάν Ουλουντά συνελήφθη (…) εξαιτίας άρθρου του με τίτλο ‘Η Τουρκία ετοιμάζεται να επαναπατρίσει τούρκους πολίτες που ανήκουν (στην οργάνωση) Ισλαμικό Κράτος’», δήλωσε ο Τόρα Πέκιν, δικηγόρος της DW Türkçe.

Έρευνα στο σπίτι και μεταγωγή στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, οι κατηγορίες αφορούν επίσης «μήνυμα μέσω X πριν από περίπου ενάμισι χρόνο», στο οποίο ο δημοσιογράφος «επέκρινε μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση και πιθανόν είχαν οδηγήσει στην απελευθέρωση τρομοκρατών του ΙΚ» και «κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά».

Η DW ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος συνελήφθη «μπροστά στα μάτια μελών της οικογένειάς του» από περίπου «τριάντα αστυνομικούς», ενώ «το σπίτι του ερευνήθηκε» και «υλικό πληροφορικής κατασχέθηκε». Κατά τον δικηγόρο του, μεταγόταν χθες βράδυ από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας σήμερα.

Αντιδράσεις από DW και Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα

Η γενική διευθύντρια της Deutsche Welle, Μπάρμπαρα Μάσινγκ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ανυπόστατες» και απαίτησε να «αφεθεί ελεύθερος αμέσως».

«Όταν μεταχειρίζονται δημοσιογράφο σαν εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου, τον συλλαμβάνουν τριάντα αστυνομικοί και μεταγάγεται αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, αποκαλύπτεται στοχευμένος εκφοβισμός κι επιδεικνύεται σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση καταστέλλει σκληρά την ελευθερία του Τύπου», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), Ερόλ Εντέρογλου, κατήγγειλε τις «ακατάπαυστες αυθαίρετες πρακτικές που βάζουν στο στόχαστρο (…) δημοσιογράφο ο οποίος ενόχλησε την εξουσία εξαιτίας των ερευνών του».

Το υπόβαθρο της υπόθεσης

Το επίμαχο άρθρο αφορούσε τον επαναπατρισμό φερόμενων ως τζιχαντιστών μετά τις επιχειρήσεις του στρατού της de facto κυβέρνησης της Συρίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας τον περασμένο μήνα, με στόχο την ανάκτηση εδαφών που ελέγχονταν από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι από την 21η Ιανουαρίου μετέφερε «πάνω από 5.700 ενήλικους άνδρες» σε ιρακινές φυλακές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν γνωστοποιήσει ότι σχεδίαζαν τη μεταφορά περίπου 7.000 κρατουμένων και είχαν καλέσει ενδιαφερόμενες χώρες να παραλάβουν υπηκόους τους.

Οι τουρκικές αρχές, που ερωτήθηκαν επανειλημμένα από τον Τύπο, συμπεριλαμβανομένου του AFP, αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αν υπήρχαν τούρκοι υπήκοοι μεταξύ των κρατουμένων και αν επαναπατρίστηκαν στην Τουρκία.

