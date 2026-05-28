Στις κάλπες θα οδηγηθούν οι δημότες του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς μετά την εκλογή του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου Ανδρέα Κωνσταντίνου στη Βουλή. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την αντιδημαρχία, από πλευράς ΔΗΣΥ φέρεται να είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρίστος Λιβέρδος και Προκόπης Προκοπίου, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις θα παρθούν από τα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι του ΔΗΣΥ στο δημοτικό διαμέρισμα Αγλαντζιάς, Χρίστος Λιβέρδος και Προκόπης Προκοπίου κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους και αναμένουν τις τελικές αποφάσεις από το κόμμα. Το philenews επικοινώνησε τόσο με τον Χρίστο Λιβέρδο, όσο και με τον Προκόπη Προκοπίου και επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες για το ενδιαφέρον τους αναφορικά με την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, ανέφερε στο philenews πως αναφορικά με την αντιδημαρχία έγινε μια πρώτη συζήτηση στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος, χωρίς να παρθούν οι όποιες αποφάσεις.

Το ΑΚΕΛ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στη διαδικασία συλλογικής συζήτησης και επιλογής υποψηφίου, ενώ τα ονόματα που ακουστήκαν είναι της Ευγενίας Αλετρά και της Μικαέλας Κυθρεώτη Μχλάπα, χωρίς ωστόσο, να παρθεί ακόμη η όποια απόφαση. Τα μέλη του κόμματος στην Αγλαντζιά θα προχωρήσουν σε εισηγήσεις, ενώ η όποια απόφαση θα παρθεί σε εκλογική συνέλευση.

Και στο ΔΗΚΟ, η όποια απόφαση θα παρθεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Το όνομα που ακούστηκε είναι της δημοτικής συμβούλου Μυρούλας Λάμπρου.

Στις 28 Ιουνίου οι εκλογές

Για τις 28 Ιουνίου κλείδωσε η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογής του νέου αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε ότι οι εκλογές στο δημοτικό διαμέρισμα Αγλαντζιάς θα γίνουν στις 28 Ιουνίου, βγάζοντας από την εξίσωση την ημερομηνία 5 Ιουλίου, καθώς όπως εξήγησε, λήφθηκαν υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες στις οποίες εισέρχεται το νησί την περίοδο του καλοκαιριού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, στις 5 Ιουνίου θα γίνει η δημοσίευση του διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας για να προκηρυχθούν οι εκλογές, στις 12 Ιουνίου θα γίνει η δημοσίευση του Εφόρου Εκλογής για το χώρο και τόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων και οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στις 18 Ιουνίου.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν οι πολίτες του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς.