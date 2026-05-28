Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να καταλάβει το 70% της Λωρίδας της Γάζας.

Η κίνηση αυτή αφορά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εδάφους από εκείνο που προβλέπουν οι όροι της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το κείμενο.

«Εως τώρα έχουμε τον πλήρη έλεγχο του 60% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας… και η οδηγία μου είναι να φτάσουμε στο… 70%», ανέφερε ο Νετανιάχου μιλώντας σε εκδήλωση όπως μεταδίδει το Channel 12.

Όταν ένας από τους παρεβρισκόμενους φώναξε ότι το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει το «100%» του εδάφους στη Γάζα, ο Νετανιάχου δεν διέψευσε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο τελικός στόχος.

«Πρώτα το 70%, θα ξεκινήσουμε με αυτό» είπε.

Ο Νετανιάχου παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ ήδη ελέγχει το 60% της επικράτειας της Λωρίδας της Γάζας, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που υποτίθεται ότι θα βρισκόταν υπό ισραηλινό έλεγχο.

Χάρτες που εξέδωσε το Ισραήλ τον Μάρτιο έδειχναν μια νέα απαγορευμένη ζώνη πέρα από το 53% της Γάζας που ελεγχόταν από το Ισραήλ μετά την εκεχειρία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Η απαγορευμένη ζώνη, που σημειώνεται στους χάρτες με πορτοκαλί γραμμή, αντιστοιχεί σε περίπου 11% επιπλέον της επικράτειας της Γάζας πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία οριοθετεί το τμήμα της Γάζας που κατέχουν ισραηλινά στρατεύματα μετά την εκεχειρία.

Συνολικά, οι περιοχές αυτές αποκλείουν σχεδόν τα δύο τρίτα της επικράτειας της Γάζας.

cnn.gr