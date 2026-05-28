Την προσεχή Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος απόψε στην τελετή απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είπε ότι «είχα το απόγευμα μια σύσκεψη με τους συνεργάτες μου, ήταν παρών και ο κ. Μαλάς. Έχει διευθετηθεί την Τρίτη στις 9.30 το πρωί συνάντηση με την επιδημιολογική ομάδα που βοηθά στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Στις 11πμ έχω καλέσει τις αγροτικές οργανώσεις, είμαστε σε επαφή και με την Ένωση Κτηνοτρόφων.

Θέλω να επαναλάβω αυτό που ανέφερα χθες για την ανάγκη να εργαστούμε συλλογικά από κοινού, γιατί χωρίς συνεργασία δεν θα αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση».

Ερωτηθείς αν είναι ενήμερη η Φωνή των Κτηνοτρόφων για τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «είναι σε επαφή η Υπουργός Γεωργίας με τον επικεφαλής, έχουν ενημερωθεί οι αγροτικές οργανώσεις, όλοι όσοι πρέπει να ενημερωθούν έχουν ενημερωθεί».