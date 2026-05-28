Η ανάπλαση του πυρήνα της Κοινότητας Πυργών, η δημιουργία του Κέντρου Νεότητας και η αναβάθμιση και συντήρηση του κεντρικού πάρκου του χωριού αποτελούν έργα με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, που δίνουν νέα πνοή στους δημόσιους χώρους, ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την αισθητική της Κοινότητας και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ανέφερε την Πέμπτη ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, στα εγκαίνια.

Το Κέντρο Νεότητας, συνολικής δαπάνης σχεδόν €741.000, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς υλοποιήθηκε στον χώρο όπου στεγαζόταν παλαιότερα ο Αστυνομικός Σταθμός, ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η απόφαση για παραχώρηση του κτηρίου αυτού, πέρα από την αξιοποίηση ενός ανενεργού δημόσιου κτηρίου, δίνει τη δυνατότητα αναβίωσης και επαναδραστηριοποίησής του προς όφελος της Κοινότητας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Παράλληλα, είπε, η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα των Πυργών, με συνολικό κόστος περίπου €2 εκ. συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση και την ανάδειξη της περιοχής και των μνημείων της, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινότητας και τη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου ενιαίου, βιώσιμου και λειτουργικού.

Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλακόστρωση και επίστρωση δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων, οργάνωση χώρων στάθμευσης, δημιουργία κεντρικής πλατείας και διαμόρφωση μικρότερων πλατειών και χώρων συνάθροισης, τοπιοτέχνηση και φυτεύσεις.

Παράλληλα, το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του κεντρικού πάρκου των Πυργών, συνολικής δαπάνης πέραν των €61.000, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια των Τοπικών Αρχών για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της Κοινότητας, με έμφαση στη δημιουργία χώρων προσβάσιμων και φιλικών για όλους, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους.

Στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η ανάπτυξη των Κοινοτήτων μας, αποτελεί βασική προτεραιότητα και σημαντικό παράγοντα προόδου για ολόκληρη τη χώρα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα έργα αυτά θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο και θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

ΚΥΠΕ