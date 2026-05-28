Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκρινε την Πέμπτη την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από προπαρασκευαστικές συναντήσεις ενόψει της φετινής Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Άγκυρας «απαράδεκτη».

Όπως ανέφερε την Τετάρτη το Politico, η τουρκική κυβέρνηση, η οποία θα φιλοξενήσει τη σύνοδο COP31 στην Αττάλεια τον Νοέμβριο, έχει αποκλείσει την Κύπρο από αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις τους τελευταίους μήνες.

Η Άγκυρα φέρεται επίσης να απορρίπτει ή να αγνοεί αιτήματα για διμερείς συναντήσεις που έχει αποστείλει η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι η Λευκωσία εκπροσωπεί αυτή την περίοδο και τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ, καθώς ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

«Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν πρόκειται επίσης να το αποδεχθούμε. Είτε συνεργάζεστε και με τα 27 κράτη-μέλη είτε με κανένα από τα 27», δήλωσε την Πέμπτη στο Politico ο επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι «αν επιδιώκετε να φιλοξενήσετε μια διεθνή διοργάνωση, αυτό υπερισχύει οποιωνδήποτε εθνικών ευαισθησιών μπορεί να έχετε».

Η Τουρκία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως η μόνη νόμιμη κυβέρνηση ολόκληρου του νησιού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε επίσης στο θέμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Πέμπτης.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους-μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της Διάσκεψης COP31 του ΟΗΕ για το Κλίμα δεν είναι αποδεκτός», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Άννα-Κάισα Ίτκονεν. «Η Τουρκία μάς διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31».

