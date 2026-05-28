Στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, στη θαλάσσια ασφάλεια, στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και στο μελλοντικό πλαίσιο ασφάλειας της Ευρώπης θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις της άτυπης συνάντησης «Γκίμνιχ» των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Λεμεσό, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν την προσέγγιση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία, εν μέσω των αδιέξοδων ειρηνευτικών προσπαθειών και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στο πεδίο της μάχης.

Μιλώντας πριν από τη συνάντηση στο λιμάνι της Λεμεσού, ο κ. Κόμπος χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «πολύ ξεχωριστή», αποσκοπώντας στο να προσφέρει «τη στρατηγική πυξίδα για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» μέσω «άτυπης, ανοιχτής και ειλικρινούς συζήτησης».

«Ξεκινάμε με μια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τις προοπτικές και τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στις εφοδιαστικές αλυσίδες», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι «θα συζητήσουμε επίσης πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε σχέση με την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων».

Ο κ. Κόμπος ανέφερε επίσης ότι η συμμετοχή της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας, μέσω των Υπουργών τους στη συνάντηση, αντανακλά τη στρατηγική σημασία των συζητήσεων, σημειώνοντας ότι η θαλάσσια ασφάλεια και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συγκαταλέγονταν μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τον Υπουργό, αφορά την Ουκρανία και τη μακροπρόθεσμη στάση της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο.

«Θα συζητήσουμε για το πώς θα προχωρήσουμε», δήλωσε ο κ. Κόμπος, και ανέδειξε την έγκριση ενός πακέτου δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία και την υιοθέτηση του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας ως σημαντικά επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Ερωτηθείς για τις συζητήσεις σχετικά με έναν πιθανό ειδικό απεσταλμένο ή διαπραγματευτή της ΕΕ για την Ουκρανία, ο κ. Κόμπος αναγνώρισε τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, αλλά τόνισε ότι οι Υπουργοί επικεντρώνονται επί του παρόντος στον καθορισμό πολιτικών παραμέτρων και όχι στην επιλογή ενός ατόμου.

«Υπάρχουν απόψεις ως προς το αν αυτό πρέπει να συμβεί ή όχι», είπε, προσθέτοντας ότι «η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί στο τι θα επιδιώξει και θα εκπροσωπήσει ένα τέτοιο πρόσωπο, αν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αίτημα της Γερμανίας για πιο ισότιμη κατανομή του βάρους στη στήριξη της Ουκρανίας, ο κ. Κόμπος υπερασπίστηκε τη συλλογική προσέγγιση της ΕΕ, λέγοντας ότι η στήριξη προς το Κίεβο ήταν «πολυδιάστατη» και χωρίς αποκλεισμούς.

«Όλοι κάνουν ό,τι μπορούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει πάντα μια συζήτηση για περισσότερες ενέργειες και για το πώς κατανέμονται οι συνεισφορές μεταξύ των κρατών μελών, αλλά από την έναρξη του πολέμου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει σταθερά να βρει τις κατάλληλες λύσεις».

Σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι οι συζητήσεις για τα διαπραγματευτικά κεφάλαια συνεχίζονται στις Βρυξέλλες και εξέφρασε την ελπίδα του για πρόοδο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας θα μπορούσαμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσαν να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι δεν μπορούν να ληφθούν επίσημες αποφάσεις στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης, αλλά αναγνώρισε ότι το θέμα θα μπορούσε να τεθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

«Είναι λογικό να αναμένεται ότι το θέμα θα μπορούσε να τεθεί σήμερα σε αυτό το άτυπο πλαίσιο», είπε, υπενθυμίζοντας ότι οι κυρώσεις κατά των βίαιων Ισραηλινών εποίκων είχαν ήδη συζητηθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι οι Υπουργοί θα ξεκινήσουν επίσης συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο ασφάλειας της Ευρώπης και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

«Το σύνθημα της Προεδρίας μας ήταν “μια πιο αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο”. Σε αυτή την ταραχώδη περίοδο, είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει πώς θα τοποθετηθεί στο μέλλον», κατέληξε.

Στις δικές της δηλώσεις, η κ. Κάλλας αναφέρθηκε στην κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και είπε ότι «στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δεν συμβαίνουν πολλά αυτή τη στιγμή». «Βλέπουμε επίσης στο πεδίο της μάχης ότι η Ρωσία βρίσκεται σε αμυντική θέση», προσέθεσε.

Προειδοποίησε για την αυξανόμενη αστάθεια στον Κόλπο και είπε ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται επί του παρόντος σε «μια περίεργη κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης».

«Είναι προς το συμφέρον όλων να γίνεται σεβαστή η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, διότι όλοι πληρώνουν πολύ υψηλό τίμημα για αυτό», σημείωσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι η ΕΕ πρέπει να εισέλθει σε οποιεσδήποτε μελλοντικές συνομιλίες με τη Μόσχα με σαφώς καθορισμένους στόχους και προειδοποίησε για αυτό που περιέγραψε ως ρωσική προσπάθεια να μετατοπιστεί η προσοχή προς προσωπικότητες αντί για την ουσία.

«Θεωρώ ότι είναι μια παγίδα στην οποία η Ρωσία θέλει να πέσουμε, να συζητάμε ποιος θα μιλήσει μαζί τους, ενώ εκείνοι έχουν ήδη αποφασίσει ποιος είναι κατάλληλος και ποιος όχι», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα».

«Οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα ομαδική προσπάθεια», πρόσθεσε η κ. Κάλας, «γι’ αυτό το περιεχόμενο είναι πολύ πιο σημαντικό από το ποιος».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας είπε επίσης ότι είχε ήδη κυκλοφορήσει ένα έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι βασικές απαιτήσεις της Ευρώπης προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των διεθνών συμφωνιών και της κυριαρχίας των γειτονικών κρατών.

Υποστήριξε επίσης ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία που θα περιλαμβάνει στρατιωτικούς περιορισμούς στην Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνει αμοιβαίους περιορισμούς για τη Ρωσία.

«Υπάρχουν επίσης ευρύτερα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας», επεσήμανε, αναφερόμενη στην παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στη Γεωργία και τη Μολδαβία, καθώς και την φερόμενη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές σε όλη την Ευρώπη.

«Είναι μια μαξιμαλιστική προσέγγιση, αλλά το ίδιο ισχύει και για την προσέγγιση της Ρωσίας μέχρι στιγμής», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα σχετικά με πιθανές κυρώσεις κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, η κ. Κάλας είπε ότι οι προτάσεις βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση εδώ και μήνες και θα μπορούσαν να επανέλθουν στην ημερήσια διάταξη κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τον Ιούνιο.

«Υπάρχει επίσης μεγάλη πίεση από τα κράτη μέλη που μέχρι στιγμής αντιτίθενται στην επιβολή κυρώσεων σε Υπουργούς», συμπλήρωσε.

Η κ. Κάλας απέρριψε επίσης τις πρόσφατες προειδοποιήσεις της Ρωσίας προς τις ευρωπαϊκές διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο, κατηγορώντας τη Μόσχα για την κλιμάκωση των επιθέσεων με στόχο τη διάδοση του φόβου στην ουκρανική κοινωνία.

«Η Ρωσία το κάνει αυτό επειδή δεν κερδίζει πραγματικά έδαφος στο πεδίο της μάχης. Δεν έχει λειτουργήσει εδώ και τέσσερα χρόνια και δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει τώρα», προσέθεσε.

Όσον αφορά τις εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η κ. Κάλας δήλωσε ότι οι περιφερειακοί εταίροι φαίνονται να βρίσκονται κοντά σε μια αρχική συμφωνία, αν και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες.

«Η πρώτη συμφωνία είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να ανοίξουν ξανά στα Στενά του Ορμούζ, και στη συνέχεια να διαπραγματευτούν τα πιο δύσκολα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού φακέλου», ανέφερε.

Επανέλαβε επίσης την υποστήριξή της για την επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο θα ενισχύσει την ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.

«Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα με την Ουκρανία. Η Ουκρανία φέρνει γνώση και δύναμη στον τομέα της ασφάλειας στο ευρωπαϊκό τραπέζι», κατέληξε.

