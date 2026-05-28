Η παρουσία των υπουργών Εξωτερικών της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στη Λεμεσό – μαζί με τη συμμετοχή του Ουκρανού ΥΠΕΞ στο χθεσινό δείπνο υποδοχής – δίνει το στίγμα των όσων σήμερα απασχολούν την ΕΕ σε ό,τι αφορά την εξωτερική της πολιτική.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προσκεκλημένοι από την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία βρίσκονται στη Λεμεσό φιλοξενούμενοι του Κωνσταντίνου Κόμπου. Τη σύνοδο συμπροεδρεύουν ο κ. Κόμπος και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας.

Ο Ινδός ΥΠΕΞ, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, βρίσκεται στην Κύπρο μόλις μια εβδομάδα μετά το ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί. Το μεσημέρι θα έχει σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας ανταποκρίθηκαν θετικά σε πρόσκληση από την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Αναμένεται να συζητηθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και να τεθούν επί τάπητος οι γεωπολιτικές και περιφερειακές επιπτώσεις της.

Στην ατζέντα επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία, με αξιολόγηση της ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Στο δείπνο χθες βράδυ παρέστη και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα.

Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας

Ιδιαίτερης βαρύτητας θεωρείται η συζήτηση για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, της οποίας η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύνοδο θα συζητηθούν στρατηγικές πρωτοβουλίες σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της νέας Στρατηγικής.

Η άτυπη μορφή του Gymnich προσφέρει ακριβώς το κατάλληλο περιβάλλον για τις ουσιαστικές στρατηγικές ανταλλαγές που απαιτεί μια τέτοια πρωτοβουλία – και η Λεμεσός, σε μια από τις πιο κρίσιμες γεωπολιτικές στιγμές για την Ευρώπη, αναλαμβάνει να τις φιλοξενήσει.

Στο λιμάνι της Λεμεσού

Σήμερα Πέμπτη η άτυπη συνάντηση Gymnich πραγματοποιείται στο λιμάνι Λεμεσού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της κυπριακής Προεδρίας και του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν τρέχοντα και περιφερειακά ζητήματα με τους δύο υψηλούς προσκεκλημένους.

Στο τέλος, ο κ. Κόμπος και η κ. Κάλας θα δώσουν συνέντευξη Τύπου.

Τι είναι το Gymnich

Το Gymnich είναι η άτυπη εξαμηνιαία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου. Κατά κανόνα, τη φιλοξενεί ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας που ασκεί την Προεδρία – γι’ αυτό και η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

Δεν εκδίδονται επίσημα συμπεράσματα· αντιθέτως, η σύνοδος προσφέρει ένα πιο ανοικτό πλαίσιο για ειλικρινείς και στρατηγικού χαρακτήρα ανταλλαγές απόψεων, μακριά από το αυστηρό τυπικό των επίσημων συνεδριάσεων.