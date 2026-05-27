Υπόθεση επίθεσης εναντίον δύο προσώπων και κλοπής μοτοσικλέτας, η οποία διαπράχθηκε σήμερα τις πρωινές ώρες, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε σήμερα τις πρωινές ώρες από 30χρονο, ότι ενώ οδηγούσε γύρω στις 1:00 τα ξημερώματα, μοτοσικλέτα με συνεπιβάτη επίσης ηλικίας 30 ετών, στην οδό Άγγελου Βλάχου στη Λεμεσό, άγνωστο αυτοκίνητο τους προσέγγισε και στη συνέχεια ανέκοψε την πορεία τους. Από το εν λόγω όχημα, αποβιβάστηκαν τρία πρόσωπα με καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες, τα οποία στη συνέχεια επιτέθηκαν στους δύο 30χρονους, με αποτέλεσμα αυτοί να τραπούν σε φυγή. Ακολούθως οι δράστες έκλεψαν τη μοτοσικλέτα και εγκατέλειψαν το μέρος προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο κλήθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού τα οποία προέβησαν σε επιτόπιες εξετάσεις, ενώ όσον αφορά την κλοπιμαία μοτοσικλέτα, αυτή εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε πάρκο της Λεμεσού.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.