Ενόψει της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ε.Ε. που πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη 28/05/2026 στη Λεμεσό, αναμένεται να επηρεαστεί η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού και στην πόλη της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, από τις 7 π.μ. μέχρι και τις 9 π.μ., θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία, τόσο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, όσο και στον παρακαμπτήριο δρόμο προς το Νέο Λιμάνι Λεμεσού. Ανάλογα μέτρα θα ληφθούν και μεταξύ των ωρών 3μ.μ. – 5 μ.μ.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας που θα βρίσκονται στα διάφορα σημεία.