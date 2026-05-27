Δείπνο υποδοχής των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραθέτει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, γνωστής ως Gymnich.

Στο δείπνο θα παρευρεθεί και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Andrii Sybiha.

Η Άτυπη Σύνοδος φιλοξενείται στη Λεμεσό στις 27 και 28 Μαΐου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τη σύνοδο θα συμπροεδρεύσουν ο κ. Κόμπος και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα παρευρεθούν επίσης οι Υπουργοί Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκηπας Faisal Bin Farhan Bin Abdullah Al Saud.

Την Πέμπτη η άτυπη συνάντηση Gymnich θα πραγματοποιηθεί στο Λιμάνι Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ και του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκειά της συνάντησης, οι Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσουν τρέχοντα και περιφερειακά ζητήματα με τους δύο υψηλούς προσκεκλημένους από την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία, ενώ, ακολούθως, θα συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα.

Επίσης, θα συζητηθούν στρατηγικές πρωτοβουλίες σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας.

Στο τέλος, ο κ. Κόμπος και η κ. Κάλας θα δώσουν συνέντευξη Τύπου.

ΚΥΠΕ