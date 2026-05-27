Κοινές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παράνομης εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων σε προστατευόμενες περιοχές πραγματοποιούν από τον Ιανουάριο η Αστυνομία και το Τμήμα Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε περιοχές στο Ακρωτήρι, την Επισκοπή και το Παραμάλι, όπου εντοπίζονται Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Η εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων εντός των περιοχών αυτών απαγορεύεται βάσει του περί Θήρας και Άγριων Πτηνών Νόμου, καθώς πρόκειται για σημαντικούς βιότοπους στην Κύπρο για μεταναστευτικά είδη και είδη που αναπαράγονται στην περιοχή.

Η Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων, Αλεξία Περδίου, ανέφερε ότι πολλά από τα είδη αυτά φωλιάζουν στο έδαφος ή σε χαμηλή βλάστηση και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην όχληση.

«Παρόλο που οι προσπάθειες επιβολής επικεντρώνονται στις πιο ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές, υπενθυμίζεται στο κοινό ότι η εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται σε ολόκληρη την επικράτεια των ΒΒ και επιβάλλονται εξώδικα πρόστιμα», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων μπορεί να έχει ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις, καθώς σκύλοι που κινούνται μέσα σε φυσικούς βιότοπους ενδέχεται να ενοχλήσουν αναπαραγόμενα πτηνά, προκαλώντας την εγκατάλειψη των φωλιών τους και αφήνοντας αυγά και νεοσσούς εκτεθειμένους σε θηρευτές.

«Η επαναλαμβανόμενη ενόχληση μπορεί τελικά να αναγκάσει τα πτηνά να εγκαταλείψουν εντελώς σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης», πρόσθεσε η Αλεξία Περδίου, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία κατά τους μήνες που ακολουθούν το τέλος της κυνηγετικής περιόδου, όταν η εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων συχνά συμπίπτει με την περίοδο φωλεοποίησης πολλών ειδών άγριων πτηνών.

Ο Υπαστυνόμος των Βρετανικών Βάσεων, Αντώνης Δημητρίου, ανέφερε ότι οι παραβάτες υπόκεινται σε εξώδικο πρόστιμο ύψους €300 ή, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως δύο ετών ή χρηματικό πρόστιμο έως €3.417 ή και τις δύο ποινές.

«Χρησιμοποιείται drone και άλλος εξειδικευμένος εξοπλισμός για τον έλεγχο μεγάλων περιοχών φυσικών βιότοπων που επηρεάζονται από την παράνομη δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε τις κοινές επιχειρήσεις μας, καλώντας παράλληλα τους κυνηγούς να αποφεύγουν την εκπαίδευση σκύλων στις περιοχές αυτές, προκειμένου να προστατευθούν σημαντικά είδη πτηνών και οι βιότοποι τους», πρόσθεσε.

Οι Βρετανικές Βάσεις καλούν το κοινό να καταγγέλλει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα εκπαίδευσης σκύλων στην Αστυνομία των Βάσεων, στον αριθμό 1443.