Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει το ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών, μετά και το τραγικό περιστατικό κατάρρευσης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια (11/4) που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πολίτες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν ή να αγοράσουν ακίνητα επικοινωνούν το τελευταίο διάστημα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού, ζητώντας να πληροφορηθούν εάν τα κτήρια που τους ενδιαφέρουν είναι επικίνδυνα ή αν μπορούν να προχωρήσουν σε αγορά.

Παράλληλα, άλλοι πολίτες απευθύνονται στον Οργανισμό για ζητήματα που αφορούν διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών ή έλλειψη επικοινωνίας με διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών, αιτήματα που, όπως επισημαίνεται, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΟΑ, καθώς ο Οργανισμός δεν λειτουργεί ως γραφείο διαμεσολάβησης ή επίλυσης ιδιωτικών διαφορών.

Το ζήτημα αυτό, όπως πληροφορούμαστε, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στον οργανισμό, καθώς πλέον καταγράφεται αυξημένος αριθμός ερωτημάτων από πολίτες και ενδιαφερόμενους αγοραστές, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑ Λεμεσού, με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες για τις επικίνδυνες οικοδομές, υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη στατική επάρκεια κάθε οικοδομής ανήκει πρωτίστως και αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες και, όπου εφαρμόζεται, στις διαχειριστικές επιτροπές κοινόκτητων οικοδομών.

Όπως σημειώνεται, η παρακολούθηση της κατάστασης ενός κτηρίου και η έγκαιρη λήψη μέτρων για επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευές και άρση πιθανής επικινδυνότητας αποτελεί νομική υποχρέωση και συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας.

Ο ΕΟΑ διευκρινίζει επίσης ότι ο ρόλος του είναι θεσμικά καθορισμένος και δεν περιλαμβάνει τη συνεχή επιθεώρηση ή πιστοποίηση της κατάστασης κάθε ιδιωτικής οικοδομής, ούτε την υποκατάσταση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.

Ιδιαίτερη προσοχή, όπως τονίζεται, πρέπει να δίνεται σε παλαιές οικοδομές ή σε κτήρια που παρουσιάζουν ενδείξεις φθοράς, όπως ρωγμές, αποκολλήσεις υλικών, διάβρωση οπλισμού, υγρασία, παραμορφώσεις ή καθιζήσεις, τα οποία ενδέχεται να υποδηλώνουν επιδείνωση της στατικής τους κατάστασης.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστικές επιτροπές να προχωρούν άμεσα σε ελέγχους από αρμόδιους και κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΕΤΕΚ, καθώς και, όπου απαιτείται, από εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.