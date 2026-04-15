Περίπου 130 οικοδομές είχαν κηρυχθεί ως επικίνδυνες στον Δήμος Λεμεσού μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση «κοστίζει ζωές» και απαιτεί άμεση δράση.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος προχώρησε μέχρι το τέλος του 2024 σε επιθεώρηση 415 οικοδομών, καταγράφοντας σημαντικό αριθμό περιπτώσεων με σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας και ασφάλειας. Από τις ιδιόκτητες οικοδομές, 69 χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνες και 43 ως χρήζουσες άμεσης επισκευής, ενώ από τις πολυκατοικίες 27 κρίθηκαν επικίνδυνες και 53 χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Επιπλέον, 34 διατηρητέες ιδιόκτητες οικοδομές κηρύχθηκαν επίσης επικίνδυνες.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, οι επικίνδυνες οικοδομές ανέρχονταν σε περίπου 130, ενώ την τελευταία δεκαετία δαπανήθηκαν περί τα 1,6 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση του ζητήματος. Το ενδεικτικό κόστος για την πλήρη άρση της επικινδυνότητας εκτιμάται στα 8 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι από την 1η Απριλίου 2025 αρμόδια αρχή είναι ο ΕΟΑ, στον οποίο διαβιβάστηκαν στοιχεία για τις 415 οικοδομές, περιλαμβανομένων και περιπτώσεων με καταγεγραμμένες παρανομίες. Παρά την αλλαγή αρμοδιότητας, ο Δήμος συνέχισε την καταγραφή, εντοπίζοντας ακόμη 49 οικοδομές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 180, οι οποίες χρήζουν αξιολόγησης από τον ΕΟΑ. Οι εν λόγω οικοδομές, όπως εξηγεί, «δεν χαρακτηρίζονται απαραίτητα επικίνδυνες, καθώς άλλες είχαν βαθμό επικινδυνότητας λιγότερο σοβαρό και άλλες περισσότερο. Θα πρέπει να τύχουν αξιολόγησης, ωστόσο, από τον ΕΟΑ, όπως προβλέπουν οι πρόνοιες της νέας νομοθεσίας».

Σε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών τον Φεβρουάριο του 2026 (19/2/2026), ο Δήμος ζήτησε οικονομική στήριξη ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ, κυρίως για το κέντρο της πόλης. «Στην απάντηση που λάβαμε (3/4/2026) σημειώθηκε ότι, με δεδομένο πως αρμόδια αρχή είναι ο ΕΟΑ, προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση τους από πλευράς κυβέρνησης, με στόχο την υποστήριξή τους στα αρχικά στάδια άσκησης της εν λόγω αρμοδιότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί, όπως μας αναφέρθηκε, τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να ενισχυθούν τα διαθέσιμα εργαλεία για τη λήψη μέτρων και την ανάκτηση εξόδων. Η σχετική πρόταση βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής», όπως αναφέρει.

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος Λεμεσού κάνει ό,τι είναι δυνατό για το θέμα, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας του κοινού. Προβαίνει καθημερινά σε καθαρισμούς, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και επικίνδυνων υλικών, ενώ συνεργάζεται με τον ΕΟΑ για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό, παρέχοντας άμεση πληροφόρηση. Είναι ξεκάθαρο, όμως, ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως επιδιορθώσεις, στήριξη, ασφάλιση και αποκατάσταση οικοδομών, προϋποθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους», προσθέτει.

«Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Παραμένουμε στη διάθεση της Πολιτείας, ώστε να συμβάλουμε ενεργά σε μια κοινή, αποτελεσματική προσπάθεια για την επίλυση ενός ζητήματος που αφορά ολόκληρη την κοινωνία», καταλήγει ο Δήμαρχος.