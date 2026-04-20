Τους ενοίκους 36 επικίνδυνων πολυκατοικιών προειδοποιεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, τοποθετώντας αυτοκόλλητα με την αναγραφή «Επικίνδυνη οικοδομή – Μην εισέρχεστε».

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, τις προηγούμενες μέρες, υπάλληλοι του οργανισμού μετέβηκαν σε 36 οικοδομές που έχουν κριθεί επικίνδυνες και τοποθέτησαν στις εισόδους τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα, που είναι γραμμένα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Αναφερόμενος στην επιστολή εκκένωσης που στάλθηκε στους ενοίκους πολυκατοικίας, επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, ο κ. Τσουλόφτας είπε πως η τριήμερη προθεσμία λήγει σήμερα, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Εάν οι ένοικοι δεν εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα τους, συνέχισε, ο Οργανισμός προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες, με αίτηση για έκδοση δικαστικού διατάγματος εκκένωσης της πολυκατοικίας.

ΚΥΠΕ