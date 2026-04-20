Πέραν του 90% των πυρκαγιών που εκδηλώνονται κάθε χρόνο στην Κύπρο έχουν πίσω τους την ανθρώπινη δραστηριότητα, ανέφερε τη Δευτέρα ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λογγίνος, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης της εβδομάδας πυρασφάλειας, η οποία συνδιοργανώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την ERB Ασφαλιστική.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικής στην Κύπρο, Τάκης Φειδία, σημείωσε ότι το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών μπορούν να αποτραπούν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για σκοπούς πρόληψης.

Ο κ. Λογγίνος ανέφερε, επίσης, ότι κάθε χρόνο η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίνεται συνολικά κατά μέσο όρο σε περίπου 8.500 κλήσεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 5.000 αφορούν πυρκαγιές στην ύπαιθρο και άλλες 3.500 σε αστικές περιοχές, οι οποίες μπορεί να προκαλούνται από αμέλεια, απερισκεψία, σκόπιμες καύσεις, αλλά και σε κακόβουλες ή εμπρηστικές ενέργειες.

Σημείωσε ότι η εβδομάδα πυρασφάλειας αποτελεί επιστέγασμα της προσπάθειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πρόληψη, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών, για αναγνώριση των κινδύνων, αλλά και για σωστή αντίδραση στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανέφερε ότι οι δραστηριότητες θα κορυφωθούν στις 25 Απριλίου, με εκδήλωση στο Κάστρο Πάφου στις 10:00 π.μ., όπου θα γίνουν επιδείξεις και έκθεση πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο των δράσεων της εβδομάδας αυτή, πρόσθεσε, εκστρατεία πυρασφάλειας διεξάγει και η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία των Βρετανικών Βάσεων, που θα συμμετάσχει επίσης και στην εκδήλωση στο Κάστρο Πάφου.

Ο κ. Λογγίνος αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα που προσφέρονται στο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να αναβαθμίζεται συνεχώς. Σημείωσε, επίσης, ότι η δύναμη ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε σύγχρονο εξοπλισμό. «Η συνεχής ενεργή υποστήριξη του Υπουργείου, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας», είπε. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες σχεδιασμού και κατασκευής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που θα ενισχύσει τον επιχειρησιακό συντονισμό, όπως είπε.

Υπογράμμισε τη συμβολή των εθελοντών πυροσβεστών και άλλων εθελοντικών συνόλων. Εξάλλου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκαν και τρεις πολίτες που συνέβαλαν εθελοντικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μενέλαος Χριστοφίδης από τη Λεμεσό, που διέθεσε αφιλοκερδώς εκσκαφείς και μηχανήματα για κατάσβεση της πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό το 2025, ο Σάββας Σάββα από το Τσέρι, που δρα ως συντονιστής των παρατηρητών πυρκαγιάς, και ο Παναγιώτης Ισιδώρου από τα Λειβάδια Λάρνακας, υπάλληλος του Ταμείου Θήρας, που απεγκλώβισε ενοίκους από σπίτι στο οποίο εντόπισε πυρκαγιά.

Στον δικό του χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, επισήμανε ως πλεονέκτημα το μικρό μέγεθος της χώρας, που επιτρέπει τον συντονισμό σε μεγάλο βαθμό όλων των υπηρεσιών. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται να βελτιωθεί περισσότερο ο συντονισμός, ώστε να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στη σημασία των δράσεων που ενισχύουν την πρόληψη και τη συνεργασία με την κοινωνία, σημειώνοντας ότι η διοργάνωση της εβδομάδας πυρασφάλειας για 25 χρόνια, αποδεικνύει και την επιτυχία της. «Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις συνθήκες και αυξάνει τη συχνότητα για την ένταση των πυρκαγιών, η πρόληψη δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά είναι εθνική ανάγκη», είπε.

Ανέφερε, ακολούθως, ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν είναι υπόθεση μόνο του κράτους και των υπηρεσιών, αλλά ευθύνη όλων. «Η κοινωνία των πολιτών έχει καθοριστικό ρόλο, γιατί μέρος της υπεύθυνης συμπεριφοράς και της καλλιέργειας κουλτούρας πρόληψης είναι τα πιο ισχυρά μέσα που διαθέτουμε», είπε.

«Με σχέδιο, συντονισμό και κοινή βούληση μπορούμε να θωρακίσουμε την πατρίδα μας απέναντι στους κινδύνους της νέας εποχής», κατέληξε ο Υπουργός, συγχαίροντας τους διοργανωτές της εβδομάδας πυρασφάλειας.

Εκ μέρους της ERB Ασφαλιστικής στην Κύπρο, ο Διευθύνων Σύμβουλός της , Τάκης Φειδία, σημείωσε ότι ο θεσμός της εβδομάδας πυρασφάλειας έχει αποδείξει την αξία του και τη σημασία του, απαντώντας σε μία πραγματική κοινωνική ανάγκη, που αφορά στην πρόληψη και ενημέρωση.

Πρόσθεσε ότι στόχος της προσπάθειας αυτή είναι η διαμόρφωση μίας κοινωνίας πιο ασφαλούς, πιο ενημερωμένης και πιο υπεύθυνης. Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Αντρέας Στυλιανού, σημείωσε, με τη σειρά του, ότι η εμπειρία από περιστατικά πυρκαγιών που αφορούν ασφαλισμένου, επιβεβαιώνει πόσο σημαντική είναι η γνώση και η πρόληψη για την πυρασφάλεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία έχει παραδώσει δύο συστήματα προσομοίωσης πυρόσβεσης για εκπαίδευση των μελών της δύναμης, συνολικής αξίας €40.000, ενώ έγινε και επίδειξη της χρήσης των συστημάτων αυτών.

ΚΥΠΕ