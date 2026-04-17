Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν δύο δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε περιοχές του Καρβουνά και της κοινότητας Ευρύχου, έπειτα από πτώσεις κεραυνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε στις 10:25 στην περιοχή «Καρβουνά» και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10:40, χωρίς να επεκταθεί. Η φωτιά εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 13 μέλη του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:50 στην περιοχή «Λαχάνη» της κοινότητας Ευρύχου και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:00, επίσης χωρίς επέκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε μέλη του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, και οι δύο πυρκαγιές προκλήθηκαν από πτώση κεραυνού. Η δεύτερη εντοπίστηκε από μηχανοδηγό γεωργικού ελκυστήρα του Τμήματος Δασών, ο οποίος εκτελούσε δασικές εργασίες στην περιοχή.