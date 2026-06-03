Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι ο Κατασκηνωτικός Χώρος Πλατανιών είναι κλειστός και έχει αναστείλει τη λειτουργία του, προκειμένου να προγραμματιστεί η αναβάθμισή του.

Καλούνται οι ιδιοκτήτες τροχόσπιτων και άλλων καταλυμάτων να τα απομακρύνουν και να τα μεταφέρουν σε ιδιόκτητο χώρο.

Σημειώνεται ότι από σήμερα, 03/06/2026, η είσοδος και οι πύλες έκτακτης ανάγκης θα παραμένουν κλειστές και θα ανοίγουν μόνο για σκοπούς απομάκρυνσης τροχόσπιτων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο Δασικός Σταθμός Πλατανιών.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόηση και την συνεργασία του.