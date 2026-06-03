Για την παράνομη μεταφορά φιαλιδίων με απενεργοποιημένο ιό της ευλογιάς των πιθήκων από την Αφρική καθώς και για ψευδείς δηλώσεις στο αεροδρόμιο του Μίσιγκαν, κατηγορούνται δύο επιστήμονες σε κυβερνητικό εργαστήριο των ΗΠΑ.

Η ποινική καταγγελία που αποκαλύφθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντιτρόιτ στρέφεται κατά του Βίνσεντ Μάνστερ επικεφαλής του τμήματος ιολογίας στα εργαστήρια Rocky Mountain του Χάμιλτον, στη Μοντάνα, και του συνεργάτη του, Κλοντ Κβε.

Οι δύο επιστήμονες σταμάτησαν στο αεροδρόμιο Detroit Metropolitan τον Ιανουάριο μετά από πτήση από το Παρίσι και ενώ είχαν βρεθεί για εννέα ημέρες στην Δημοκρατία του Κονγκό. Το ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων έχει συσχετιστεί με πάνω από 2.000 θανάτους στo Κονγκό από το 2023, αν και η διετής έξαρση της νόσου κηρύχθηκε λήξασα τον Απρίλιο.

Ο Μάνστερ «αρνήθηκε κατηγορηματικά» ότι επέστρεψε στις ΗΠΑ με βιολογικό υλικό ή δείγματα, ανέφερε το FBI σε σχετική δικαστική καταχώρηση. Ωστόσο, οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι οι Μάνστερ και Κβε ταξίδευαν με φιαλίδια απενεργοποιημένου ιού της ευλογιάς των πιθήκων, χωρίς να τα δηλώσουν ή να έχουν λάβει την απαραίτητη άδεια.

«Κάθε σκόπιμη προσπάθεια να κρυφτεί και να μεταφερθεί βιολογικό υλικό στις ΗΠΑ χωρίς έγκριση παραβιάζει την εμπιστοσύνη του κοινού και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε ο Μάρκους Σάικς από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μοντάνα, την Τετάρτη. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH), που εποπτεύει το εργαστήριο, δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, αλλά περιορίζεται στην παροχή επιπλέον πληροφοριών λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί γιατί οι επιστήμονες μπορεί να ήθελαν να μεταφέρουν τον απενεργοποιημένο ιό στην Αμερική, αλλά το FBI σημείωσε ότι αμφότεροι έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην έρευνα της ευλογιάς των πιθήκων. Ο Μάνστερ φέρεται να δήλωσε στους ερευνητές στο αεροδρόμιο ότι τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονταν στον υπολογιστή του και ότι «τα κάνει αυτά συνέχεια». Το FBI, ωστόσο, είπε ότι οι δηλώσεις του ήταν, ουσιαστικά, ψευδείς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων είναι εξάνθημα και πυρετός, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως.

Ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων, γνωστός ως monkeypox, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1958 σε πιθήκους και μέχρι πρόσφατα οι περισσότερες ανθρώπινες περιπτώσεις εντοπίζονταν στη κεντρική και δυτική Αφρική από επαφή με μολυσμένα ζώα. Το 2022 επιβεβαιώθηκε ότι μεταδίδεται και μέσω σεξουαλικής επαφής, προκαλώντας έξαρση σε πάνω από 70 χώρες.

protothema.gr