Με πρωταγωνίστρια την Έφη Παπαθεοδώρου, τη γνωστή και αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη σειρά «Στο Παρά Πέντε», ο Αλέξης Τσίπρας ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας τη στήριξή της στο νέο πολιτικό εγχείρημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Στο βίντεο, η ηθοποιός εκφράζει τη συμπάθειά της προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντάς του: «Να ξέρεις πόσο σ’ αγαπάμε και αν λέει κάποιος κάτι εναντίον σου θυμώνουμε».

Η Έφη Παπαθεοδώρου δεν παρέλειψε μάλιστα να δώσει και μια πολιτική συμβουλή στον Αλέξη Τσίπρα, προτρέποντάς τον να γίνει «λίγο πιο άγριος».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ προχώρησε συμβολικά στην εγγραφή της ως μέλους του νέου κόμματος, λέγοντάς της: «Ξανάγινες ΕΛΑΣίτισσα».

Το πιο χιουμοριστικό στιγμιότυπο ήρθε όταν ο Αλέξης Τσίπρας τη ρώτησε: «Τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;», με την ηθοποιό να απαντά με τη γνωστή της ατάκα: «Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε… θραύση».