Η ανακήρυξη του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, Ιδρυτή και Προέδρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, σε Επίτιμο Δημότη Σπετσών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημαρχείο Σπετσών, αποτέλεσε την αφορμή να αναδειχθεί μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το νησί και εξελίχθηκε σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα μικρά νησιά της Ελλάδας.

Κατά την τελετή, η Δήμαρχος Σπετσών κυρία Ευγενία Φραγγιά υπογράμμισε ότι «το μεγαλείο της προσφοράς δεν σταματά στις ακτές των Σπετσών. Η εμπειρία της καθημερινότητας στα μικρά νησιά οδήγησε σε μια εθνικής εμβέλειας πρωτοβουλία, που στηρίζει ουσιαστικά την κοινωνία και κρατά ζωντανές τις υγειονομικές δομές της άγονης γραμμής».

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «η πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν από μερικούς μήνες αφορά τη στήριξη της δημόσιας υγείας στα νησιά μας και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει την επιτυχία στον χώρο των επιχειρήσεων με μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς, που η πατρίδα μας χρειάζεται».

Η πρωτοβουλία αφορά δωρεά άνω των 11 εκατ. ευρώ του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, με ορίζοντα 7 ετών, για την ενίσχυση της παραμονής 90 γιατρών και αγροτικών γιατρών σε 50 μικρά νησιά της Ελλάδας.

Σήμερα, από τις 90 προβλεπόμενες θέσεις, 16 παραμένουν ανοιχτές, και αφορούν τα νησιά Αγίου Ευστρατίου, Ψαρών, Φολεγάνδρου, Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Σίφνου, Νισύρου, Κουφονησίων, Θύμαινας, Σερίφου, Κιμώλου, Κέας, Χάλκης και Σπετσών. Οι θέσεις αυτές θα περιληφθούν σε συμπληρωματική προκήρυξη που αναμένεται να εκδοθεί τον Σεπτέμβριο.

Οι γιατροί που θα επιλεγούν θα λαμβάνουν, πέραν των αποδοχών τους από το Δημόσιο, πρόσθετη οικονομική ενίσχυση καθαρών αποδοχών ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα, για δώδεκα μήνες τον χρόνο, η οποία χρηματοδοτείται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου.

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από τις Σπέτσες για να αντιμετωπίσει μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ιδιωτικής στήριξης της δημόσιας υγείας στη νησιωτική Ελλάδα, συμβάλλοντας στη σταθερή στελέχωση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μικρά νησιά της χώρας.

ygeiamou.gr